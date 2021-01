González Pons veu una "clara majoria" a la UE a favor de la suspensió de la immunitat de Puigdemont

L'eurodiputat de el PP i vicepresident del grup de el Partit Popular Europeu, Esteban González Pons, ha assegurat aquest dijous que hi ha una "clara majoria" a la comissió parlamentària que ha de decidir sobre el suplicatori de l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont a donar suport a la suspensió del seu immunitat com reclama el Tribunal Suprem per ser jutjat pel seu paper en la causa del 'Procés'.

















"El meu grup parlamentari té molt clara la seva posició i crec que hi ha una clara majoria de la comissió a favor de la concessió de l'suplicatori de l'Suprem, perquè no és un judici polític, és un judici jurídic", ha declarat González Pons a la premsa en Brussel·les, a terme de la sessió a porta tancada en la qual Puigdemont ha declarat per defensar la seva immunitat europarlamentària.





A més de el cas de Puigdemont, la comissió d'Assumptes Jurídics de l'Eurocambra s'ha ocupat dels suplicatoris dels altres dos eurodiputats de JxCat, Toni Comín i Clara Ponsatí, exconsellers de Govern de Puigdemont als quals també reclama la Justícia espanyola.





En els tres casos, les regles de Parlament europeu obliguen a el principi de confidencialitat durant tot el procés i per això han declarat a porta tancada. Divendres la comissió parlamentària continuarà el debat dels expedients també a porta tancada i ja sense la presència dels tres eurodiputats afectats.





Més endavant el ponent dels tres casos prepararà informes independents sobre cada un d'ells, que hauran de ser de nou debatuts i sotmesos a votació en la comissió parlamentària, per concloure el procés amb un vot en sessió plenària. D'aquesta manera, el procés perquè l'Eurocambra decideixi sobre els suplicatoris durarà previsiblement fins a la primavera.





González Pons ha dit que no podia revelar el discutit a l'interior de la sala per aquest compromís de confidencialitat, però s'ha declarat "cansat" d'escoltar arguments similars en casos passats, en els quals els eurodiputats reclamats pels Tribunals Suprems dels seus Estats membre posaven en dubte les competències d'aquestes autoritats judicials.





A més ha defensat que els fets pels quals Espanya reclama a Puigdemont, Comín i Ponsatí van ocórrer "abans que fossin eurodiputats" i "no estan relacionats amb la seva condició d'eurodiputats".





"El seu partit polític segueix sent part de Govern a Catalunya i l'altre partit independentista és soci preferent de el Govern d'Espanya, per tant em sembla bastant obvi que no hi ha una persecució i cal donar tràmit a la petició de l'Suprem", ha conclòs el eurodiputat popular.