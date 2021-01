Descobreix com pretén l'Estat abaratir el rebut de la llum

El Govern es reserva un "anunci sorpresa" si el preu de l'electricitat continua disparat a finals de gener: suspendre temporalment l'impost a la generació elèctrica.

















La Vicepresidència per a la Transició Ecològica, Ribera prepara un pla d'urgència per abaratir el preu de la llum, després de la forta pujada que experimenta des de fa setmanes i previsiblement aunciará una suspensió temporal de l'impost de generació, que grava ara amb un 7% la producció elèctrica. Ara s'aplica sobre les companyies elèctriques i aquestes ho traslladen als consumidors.





D'aquesta manera es esmorteiria la forta pujada dels preus de l'energia. No obstant això, reduir aquesta càrrega només permetrà rebaixar una petita part de la factura, ja que els costos fixos (com els peatges elèctrics o el lloguer dels comptadors) se sumen a part a les despeses pel consum.





L'impost de generació d'energia és un tribut creat pel PP el 2012 per acabar amb l'anomenat 'dèficit de tarifa', que va arribar a generar un deute de més de 20.000 milions. L'impacte de la suspensió d'aquest impost en el rebut de llum dels consumidors domèstics serà d ' "entre un 2,5 i un 4% menys, i d'el 5% o el 5,5% per a la indústria" .Explican que la mesura es concretarà en "una rebaixa d'uns cinc euros a l'mes".





En les dues primeres setmanes de l'any el cost de l'megawatt hora (MWh) ha registrat una mitjana de 72,21 euros, situant-se ja per sobre dels 71,49 euros que es va assolir durant l'última gran crisi de preus registrada al gener de 2017 , amb el PP al poder. Això suposa una dolentíssima notícia per 14 milions de consumidors domèstics a Espanya, que tenen un 35% de la seva factura indexada directament a l'mercat i patiran de ple l'impacte d'aquestes oscil·lacions. La resta de l'rebut està compost per càrrecs i impostos fixos que porten diversos anys congelats.