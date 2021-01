El PSC renuncia que hi hagi eleccions catalanes el 14 de Febrer

El PSC a la reunió de partits catalans al Parlament plantejarà traslladar les eleccions de l'14 de febrer a març. En un clima preelectoral on el ministre de Sanitat i candidat de PSC, Salvador Illa, ha mantingut una posició prudent al no voler intervenir perquè vol deixar el ministeri quan arrenqui la campanya electoral catalana.





















A la reunió d'aquest divendres, el Govern pretén escoltar les propostes dels partits i, si no hi ha consens, prendrà una decisió. El que està sobre la taula és l'ajornament, pendent de fixar la nova data per als comicis que estarà, en qualsevol cas, inclosa en el decret de suspensió que signi el vicepresident, Pere Aragonès.





La proposta de PSC busca una sortida intermèdia als plans de Govern de portar les eleccions a maig. Fonts socialistes prefereixen que els comicis catalans es celebrin abans de Setmana Santa, la qual cosa situaria les eleccions el 14 o el 21 de març. El PSC no considera necessari l'ajornament, de fet, no ho veu justificat en funció de les dades epidemiològiques però admet que si el Govern necessita "temps" per augmentar les garanties de seguretat Covid la jornada de votació, s'opti per un ajornament tècnic. Situant els comicis abans de Setmana Santa perquè des del Ministeri i les comunitats autònomes es pretén evitar, accelerant la vacunació que es produeixi una quarta onada de la pandèmia de l'Covid-19.