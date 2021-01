El Barça pensa en finals de febrer o començaments de març per la seva elecció a la presidència

Representants del FC Barcelona, del Procicat i de la Secretària General de l'Esport de la Generalitat segueixen intercanviant informes i debatent aquest divendres un possible escenari d'ajornament d'eleccions a la presidència d'un club blaugrana que, en les pròximes hores, haurà oficialitzar la seva decisió.





Després que la consellera de Salut de Govern català, Alba Vergés, hagi sentenciat, solemnement, que la decisió definitiva l'ha de prendre el Barça, com a entitat privada, la Comissió gestora baarcelonista que lidera Carles Tusquets haurà consensuar els escenaris oberts i possibles amb els tres "presidenciables" oficials: Joan Laporta, Víctor Fon t i Antoni Freixa.





Foto: @FJMonfort





Després de la prolongació per part de l'Executiu català de l'confinament municipal per raons sanitàries justament fins a la data de la jornada electoral del diumenge 24 de gener (en principi) i d'una deriva epidemiològica que, òbviament, no està millorant, el Barça no tindrà més remei que ajornar els comicis. La institució no volt dilatar en exceso el procés i pensa en finals de febrer o principis de març si, a més, rep la cobertura jurídica de la Generalitat per tal d'activar el vot telemàtic i per correu.





Després de la "cimera" Barça, Procicat i Secretaria General de l'Esport, Tusquets i els tres candidats oficials han de determinar la millor opció. El desitjable seria que pensant en clau de salut i en garantir la màxima participació de 110.000 sòcies i socis amb dret a decidir ...