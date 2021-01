Desenvolupen una prova d'ADN que identifica ràpidament la pneumònia en pacients greus amb Covid-19

Investigadors de la Universitat de Cambridge (Regne Unit) han desenvolupat una prova d'ADN per identificar ràpidament les infeccions secundàries en els pacients amb COVID-19, que tenen el doble de risc de desenvolupar pneumònia mentre estan en ventilació que els pacients sense COVID-19 .





Radiografia de tòrax d'un pacient amb pneumònia





Per als pacients amb les formes més severes de COVID-19, la ventilació mecànica és sovint l'única manera de mantenir-los amb vida, ja que els metges utilitzen teràpies antiinflamatòries per tractar els seus pulmons inflamats. No obstant això, aquests pacients són susceptibles a altres infeccions per bacteris i fongs que poden adquirir mentre estan a l'hospital, l'anomenada "pneumònia associada a la ventilació".





La prova proporciona als metges la informació que necessiten per iniciar el tractament en qüestió d'hores en lloc de dies, afinant el tractament segons sigui necessari i reduint l'ús inadequat d'antibiòtics. Aquest enfocament, basat en proves d'ADN de major rendiment, s'està aplicant en els Hospitals Universitaris de Cambridge i ofereix un camí cap a millors tractaments per a la infecció en general.





Els pacients que necessiten ventilació mecànica corren un risc significatiu de desenvolupar pneumònia secundària mentre són a cures intensives. Aquestes infeccions solen ser causades per bacteris resistents als antibiòtics, són difícils de diagnosticar i necessiten un tractament específic.





"A el principi de la pandèmia ens vam adonar que els pacients amb COVID-19 semblaven estar particularment en risc de desenvolupar pneumònia secundària, i vam començar a fer servir una prova de diagnòstic ràpid que havíem desenvolupat per a una situació com aquesta. Usant aquesta prova, trobem que els pacients amb COVID-19 tenien el doble de probabilitats de desenvolupar pneumònia secundària que altres pacients en la mateixa unitat de cures intensives", explica Andrew Conway Morris, un dels autors de la feina, que s'ha publicat a la revista 'Critical Care'.





Es creu que els pacients amb COVID-19 tenen un major risc d'infecció per diverses raons. A causa de la quantitat de dany pulmonar, aquests casos greus de COVID-19 tendeixen a passar més temps en un ventilador que els pacients sense COVID-19. A més, molts d'aquests pacients també tenen un sistema immunològic mal regulat, en el qual les cèl·lules immunològiques danyen els òrgans, però també tenen deteriorades les funcions antimicrobianes, el que augmenta el risc d'infecció.





Normalment, confirmar un diagnòstic de pneumònia és un desafiament, ja que les mostres bacterianes dels pacients han de ser cultivades i cultivades en un laboratori, el que porta molt de temps. La prova de Cambridge adopta un enfocament alternatiu al detectar l'ADN de diferents patògens, el que permet realitzar proves més ràpides i precises.





La prova utilitza la reacció en cadena de la polimerasa múltiple (PCR), que detecta l'ADN del bacteri i pot realitzar-se en unes quatre hores, el que significa que no hi ha necessitat d'esperar a que el bacteri creixi. "Sovint, els pacients ja han començat a rebre antobiótics abans que el bacteri hagi tingut temps de créixer en el laboratori. Això significa que els resultats dels cultius solen ser negatius, mentre que la PCR no necessita bacteris viables per detectar, el que fa que aquesta prova sigui més precisa ", assenyala Morris.





La prova executa múltiples reaccions de PCR en paral·lel, i pot recollir simultàniament 52 patògens diferents, que sovint infecten els pulmons dels pacients en cures intensives. A el mateix temps, també pot fer proves de resistència als antibiòtics.





"Trobem que encara que els pacients amb COVID-19 eren més propensos a desenvolupar pneumònia secundària, els bacteris que causaven aquestes infeccions eren similars a les dels pacients de l'UCI sense COVID-19. Això significa que els protocols estàndard d'antibiòtics poden ser aplicats als pacients amb COVID-19 ", ressalta l'autor principal, Mailis Maes.