La nova plaça ubicada al Campus Universitari de Terrassa tindrà el nom de Hedy Lamarr

Un cop finalitzat el procés participatiu que es va posar en marxa el passat 11 de novembre, el nom de l’actriu, productora i inventora Hedy Lamarr (1914-2000) ha estat el més votat entre la comunitat universitària de Terrassa per seleccionar una proposta de denominació de la nova plaça ubicada al carrer de Colom, davant de l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT). Es tracta d’un nou espai sorgit desprès de la reurbanització de la zona que ocupava l’antiga fàbrica Flotats.













El procés participatiu, impulsat per l’Ajuntament de Terrassa a través del Servei d’Universitats, estava obert a tota la comunitat universitària de la ciutat (alumnat, professorat i personal d’administració i serveis PAS) a través d’un qüestionari enviat a les diferents escoles i centres universitaris de la ciutat (Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual, ESEIAAT; Facultat d’Òptica i Optometria de Terrassa, FOOT; Centre de la Imatge i la Tecnologia Multimèdia, CITM; Euncet Business School; Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya, ESCAC; Escola Superior de Comerç i Distribució, ESCODI i la Universitat Oberta de Catalunya, UOC).





Segons ha explicat el regidor d’Universitats, Pep Forn: "Seguim treballant en projectes i iniciatives que ajudin a visibilitzar i posar en valor el paper de les dones en la ciència o la tecnologia al llarg de la història i contribuir, al mateix temps, a fomentar les vocacions dins aquests àmbits entre les joves. I per aconseguir-ho, és imprescindible la complicitat i la implicació de la comunitat universitària, tal i com s’ha fet al llarg de tot aquest procés participatiu".





Els mateixos centres universitaris en coordinació amb la Comissió del Nomenclàtor, presidida per la regidora de Cultura, Rosa Boladeras, van proposar els noms de cinc dones que han destacat al llarg de la història dins l’àmbit científic per donar nom a la nova plaça:





∙ Ada Lovelace: Londres 1815-1852. Matemàtica i pionera de la informàtica mecànica.





∙ Elena Piscopia: Venècia 1646-Pàdua 1684. Va ser la primera dona en obtenir un doctorat. Estudià filosofia, matemàtiques i teologia.





∙ Hedy Lamarr: Viena 1914-Altamonte Springs 2000. Actriu, productora i inventora.





∙ Quitèria Tarragó: Les Piles 1896-Vilafranca del Penedès 1980. Llevadora, activista i primera dona regidora a l’Ajuntament de Terrassa.





∙ Maria la Jueva: Alexandria (entre els segles I-II?). Primera dona alquimista i gran descobridora de la ciència pràctica.





Finalment, i un cop tancat el procés el passat 23 de novembre amb un total de 621 vots recollits, el nom que ha comptat amb més suports ha estat el de Hedy Lamarr, amb un 47 per cent dels vots recollits. El Servei d’Universitats va fer arribar la proposta a la Comissió del Nomenclàtor per a la seva validació, que es va fer efectiva ahir, 14 de gener, i per a la seva posterior elevació de la proposta a l’alcalde de Terrassa, encarregat de signar el decret que donarà nom a la plaça.





Hedy Lamarr (Viena, Austria 1914-Altamonte Springs, USA 2000), inventora i actriu

Hedwig Eva Maria Kiesler, coneguda com a Hedy Lamarr, va ser actriu de cinema i inventora austríaca amb una gran contribució a la societat, relacionada amb el camp de les comunicacions sense fils, en concret, va ser coautora de la tecnologia en la qual es basa el Wi-Fi modern, les xarxes mòbils i els dispositius Bluetooth.





Hedy Lamarr va néixer en el si d'una família jueva i als 19 anys es va casar amb Friedrich Mandl, un empresari armamentístic austríac, feixista i amb contactes amb el Partit Nazi. Durant els quatre anys de matrimoni es va convertir en una reclusa a casa seva fins que l'any 1937 va fugir disfressada a París. De París va marxar a Londres on va conèixer Louis B. Mayer, el president de la Metro Goldwyn-Meyer, qui li va oferir un contracte a Hollywood.





Lamarr va desenvolupar la seva carrera com a actriu, però també es va dedicar a les ciències aplicades. Així, l'any 1942 va inscriure la patent d'un mètode de codificació de transmissions anomenat "espectre eixamplat per salt de freqüències”, creat pel radioguiatge dels torpedes americans durant la II Guerra Mundial. Aquest mètode s'utilitza actualment per a sistemes de posicionament per satèllit com el GPS i va ser el precursor del que ara anomenem Wi-Fi.