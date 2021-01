Un conductor ebri atropella a un vianant a Terrassa

El 112 va informar ahir, a les 16.47 h, de l’atropellament d’un vianant per un turisme al carrer de Prim, amb el carrer de Baldrich. Dues unitats de la Policia Municipal van fer tasques de regulació del trànsit i van atendre als implicats.









Els agents van realitzar la prova d’alcoholèmia al conductor del vehicle, que va donar resultats positius de 0,32 mg/l i 0’29 mg/l, motiu pel qual se li va interposar una denúncia.

Una ambulància va traslladar al vianant, ferit de caràcter lleu, a l’Hospital Universitari MútuaTerrassa.





Denunciat per conduir ebri i per incomplir el toc de queda





Una patrulla de Policia Municipal ha aturat aquesta matinada, a les 0.10 h, un vehicle amb tres ocupants que circulava per la Rambla de Francesc Macià, amb el carrer del Doctor Ferran.





Quan van fer les identificacions, els agents van veure que el conductor presentava símptomes evidents de trobar-se sota els efectes de l’alcohol, motiu pel qual li van fer la prova d’alcoholèmia amb l’etilòmetre estimatiu, amb un resultat positiu de 0,61 mg/l.





Una altra unitat policial va acudir al lloc i va repetir la prova amb l’etilòmetre evidencial, que va donar taxes de 0,74 mg/l i 0,80 mg/l. El conductor va quedar denunciat per conduir sota els efectes de l’alcohol al conductor i tant ell com els seus dos acompanyants per incompliment de l’horari nocturn.