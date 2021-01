Tothom pot consultar la informació de la CIA sobre ovnis

Una clàusula inclosa en l'últim paquet d'estímul promulgat per Donald Trump per enfrontar la crisi econòmica provocada per la pandèmia de l'COVID-19 garanteix que els serveis d'intel·ligència comparteixin amb el Congrés tota la informació recopilada sobre OVNIS dins dels 180 dies posteriors a la seva investigació.





















I no només això, sinó que també els demanava identificar possibles "amenaces aeroespacials" o afins, precisant si aquesta activitat podria estar relacionada amb "un o més adversaris estrangers".





En conseqüència, tot aquest material es va fer públic i ara està disponible per descarregar-se i consultar-se. La tasca d'interpretar-la ha estat facilitada per una organització anomenada The Black Vault , que porta treballant per aconseguir accedir a aquesta informació des de 1996, i va recopilar i organitzar tota la informació.





El seu fundador, John Greenewald Jr., porta més de 25 anys tractant d'accedir a aquests documents i fer-los públics. La seva insistència en què les agències d'intel·ligència revelessin els seus secrets va tenir per fi un resultat positiu.





Aquest investigador i entusiasta dels ONVIS diu que el seu treball és més que gratificant i que a l'classificar, organitzar i publicar en un sol lloc aquests documents està fent una tasca social, ja que "tothom té dret a saber" el que les agències de intel·ligència han esbrinat sobre els ovnis.





L'arxiu conté els més diversos materials: des de persones que asseguren haver vist explosions de foc al cel sortides del no-res, passant per cràters que apareixen sense cap explicació al mig de cap lloc, fins a una disputa d'un fugitiu bosnià amb un presumpte contacte extraterrestre.





Alguns dels documents daten de finals de la dècada de 1970 i principis de 1980 i, segons Greenewald, ha estat extremadament difícil aconseguir que fossin desclassificats. La Llei de Llibertat d'Informació (FOIA, per les sigles en anglès) havia de permetre que es desclasificaran al voltant de deu mil informes. The Black Vault va tractar d'accedir-hi en els seus formats PDF, però el procés va ser insuportablement llarg. No obstant això, sí que va aconseguir rebre còpies físiques. però va haver de donar-se a la tasca d'escanejar a mà cadascun dels documents.





















Segons Greenewald, la CIA va crear un CD-ROM amb els registres desclassificats anteriorment, com els més de 12 milions de pàgines web sobre ovnis que va alliberar el 2017. Per assegurar-se que Black Vault tingui un registre el més complet possible dels documents de la CIA disponibles, va comprar aquest CD-ROM a mitjans de 2020.





The Black Vault assenyala que la CIA afirma que hi estan tots els seus documents, però és possible que no hi hagi manera de verificar això i que altres documents poden ser-hi.





D'acord amb Greenewald, poques hores després d'haver pujat tot el material a la pàgina, els documents van arribar milers de descàrregues.





ELS DOCUMENTS THE BLACK VAULT DE LA CIA SOBRE OVNIS





Contingut del CD-ROM original de la col·lecció UFO de la CIA [149 MB] - Aquesta és la col·lecció completa, comprimida i sense processament. Això està en la seva forma original.







Contingut del CD-ROM de la col·lecció CIA UFO - Conversions .pdf amb capacitat de recerca - [342MB] - Aquest fitxer .zip conté tots els arxius anteriors, però, s'han convertit en documents .pdf amb capacitat de cerca. Recordeu que els .pdf amb capacitat de recerca NO són perfectes. Molts d'aquests documents estan mal fotocopiats, de manera que l'ordinador només pot "veure" una quantitat limitada per convertir i cercar. No obstant això, a través de diverses proves, la capacitat de recerca és MOLT millor que el contingut de l'CD anterior amb només sortides .txt.