L'exèrcit d'Uganda assalta la casa d'el principal candidat opositor, Bobi Wine

El candidat presidencial de l'oposició d'Uganda, Bobi Wine, ha afirmat que els militars han "pres el control" de casa després que "van saltar la tanca". El també cantant Bobi Wine tuiteó la notícia poques hores després de denunciar que les eleccions de dijous van ser manipulades, afirmant que "totes les opcions legals estan sobre la taula" per recórrer els resultats oficials.





"Alguns soldats van saltar al seu recinte i van colpejar als seus guàrdies ... alguns periodistes que hi són també ens diuen que hi ha una gran presència de soldats al voltant de casa", ha explicat la periodista Catherine a de Al Jazeera.





Els oficials militars han explicat que, si bé hi va haver un incident a la residència del líder opositor, no va ser de "la forma en què Bobi Wine ho estava explicant". "No és cert que les persones que van saltar [a casa] fossin personal de seguretat. Eren civils", va dir el portaveu militar adjunt Deo Akiki a Al Jazeera.





Akiki va dir que la gran presència de les forces de seguretat era "per vigilar la seva seguretat i garantir que està fora de perill", ja que Bobi Wine era candidat presidencial.









Recompte en curs









Divendres, la comissió electoral d'Uganda va dir que l'antic president Yoweri Museveni lidera el recompte sobre Bobi Wine i altres candidats. El principal candidat opositor va descriure aquest anunci com una "broma".





Amb el 49,1 per cent dels vots comptats de dijous, Museveni va guanyar 3,9 milions (62,7 per cent), mentre que el principal candidat de l'oposició, Bobi Wine, va obtenir 1,4 milions de vots (29, 3 per cent), va dir la comissió electoral poc després de les 5 pm (1400 GMT). Els resultats finals s'anunciaran el dissabte a la tarda.





"Assegurem una còmoda victòria", va dir Bobi Wine. "Estic molt segur que vam derrotar al dictador per molt". Estava considerant "protestes pacífiques i no violentes" pels resultats declarats i va dir que "totes les opcions legals estan sobre la taula".





Els candidats poden impugnar els resultats de les eleccions a la Cort Suprema. Internet al país de l'Àfrica Oriental continua sent inaccessible després que el govern ho tallés en vigílies de les eleccions.





Dimarts, Museveni va anunciar la suspensió de les xarxes socials i els serveis de missatgeria, inclosos Instagram, Twitter i WhatsApp, en resposta a el tancament de comptes de Facebook vinculades a funcionaris governamentals que, segons el gegant tecnològic, estaven difonent informació errònia.





Bobi Wine ha estat arrestat diverses vegades per diversos càrrecs, però mai va ser condemnat. Diu que també han arrestat desenes de membres del seu partit. Va fer campanya amb una armilla antibales, dient que temia per la seva vida.





Aquí poden veure a Bobi Wine en la seva faceta de cantant: