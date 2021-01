Posposades les eleccions a la presidÃ¨ncia del FC Barcelona degut a les restriccions de mobilitat

Les eleccions presidencials del FC Barcelona, previstes per al diumenge 24 de gener, han estat ajornades i sense nova data a causa de la situació actual de la pandèmia i, la Junta Gestora de club, ha demanat a la Generalitat un decret que permeti l'ús de l' vot per correu per a aquests comicis.





Aquest divendres el Govern i el FC Barcelona han mantingut una reunió virtual de treball per abordar la celebració de les eleccions a president i junta directiva, en el context de la pandèmia per Covid-19, i després de la mateixa el club ha decidit ajornar la data electoral.





El Govern ha traslladat que en l'actual situació epidemiològica no era possible autoritzar el desplaçament fora del municipi als socis i sòcies que no disposin del seu electoral dins del seu terme municipal el proper dia 24 de gener, donada l'elevada mobilitat que això suposaria.





Per aquest motiu el club constatés la impossibilitat de realitzar les eleccions en la data prevista a causa d'aquestes restriccions de mobilitat, i optés per retardar els comicis dels quals ha de sortir el nou president blaugrana.





A més, el Barça ha demanat a la Generalitat que valori la possibilitat de modificar l'actual legislació esportiva per a possibilitar el vot per correu postal a la nova data de les eleccions, petició que el Govern s'ha compromès a estudiar.





Hi ha tres candidats que han passat el tall de les 2.257 firmes necessàries: Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa.





Ara, hauran d'esperar a un nou calendari electoral i a la resposta de Govern, i la primera reunió amb el club està prevista per a aquest mateix divendres.