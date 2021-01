Tallen 35 carrers de Barcelona i Sabadell per protestar contra la contaminació

Un total de 40 associacions de famílies d'alumnes han tallat aquest divendres 35 carrers de Barcelona i Sabadell per manifestar-se contra la contaminació i el soroll en entorns escolars.





L'acció, que ha durat mitja hora, s'ha produït sense incidents. Segons ha explicat Guille López, el portaveu de l'entitat coordinadora Eixample Respira, s'han tallat vies cèntriques de la capital catalana com Numància, Aragó o València, enfront de les escoles participants.





López ha valorat positivament la participació activa dels nens en la protesta: "Han gaudit que es guanyés aquest espai, això fa pensar que els estem apoderant perquè es facin seva la ciutat", ha dit, i ha ressenyat que els petits han fet les seves pròpies pancartes, les han mostrat als mitjans de comunicació, i han entonat càntics.





El portaveu de Eixample Respira s'ha mostrat "a l'espera que l'Ajuntament de Barcelona i altres administracions escoltin" les seves demandes i ha dit que espera que se sumin famílies de ciutats com l'Hospitalet o Badalona a que ve tall, que serà el 29 de gener.





Fonts municipals han recordat que l'Ajuntament de Barcelona "està desplegant" al programa 'Protegim els escoles' per millorar els entorns dels equipaments educatius i garantir que siguin segurs i saludables.





Entre 2020 i 2021, han detallat, s'hauran pacificat els voltants de 78 escoles, beneficiant a 26.000 alumnes, amb una inversió de 4,6 milions d'euros.





Les mateixes fonts han apuntat que el consistori veu com "una prioritat" la salut i la lluita per l'emergència climàtica, reduint la contaminació per fer una ciutat més habitable, començant pels nens.