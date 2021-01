CaixaBank va tancar 2020 amb més de tres milions de clients registrats a Bizum, fet que suposa una quota del 22,7%, i del total de clients de CaixaBank donats d'alta en el servei de pagaments, més del 90% l'han utilitzat en els últims tres mesos.





En un comunicat aquest divendres, l'entitat bancària ha explicat que el creixement respecte a l'últim trimestre del 2019 representa un 156%.





En els últims tres mesos, els clients de l'entitat han realitzat gairebé 33 milions d'operacions per un import de més de 1.500 milions d'euros, el que representa haver participat en el 38% del total d'operacions de Bizum.





Dels clients de l'entitat que han utilitzat el servei de Bizum en els últims tres mesos, gairebé 800.000 són 'Imaging', la plataforma de serveis digitals i estil de vida per Millenials, que han realitzat en aquest període més de 15 milions d'operacions per import de més de 540 milions d'euros.





La majoria dels clients de CaixaBank que utilitzen Bizum es concentren a Catalunya, Andalusia i Madrid, encara que l'entitat presidida per Jordi Gual i dirigida per Gonzalo Gortázar ha augmentat el nombre d'usuaris actius en Bizum en totes les comunitats autònomes, tant a nivell anual com trimestral.





Percentualment, Galícia i Andalusia han estat les comunitats que han experimentat el major increment d'usuaris actius, amb creixements anuals del 223% i 204% respectivament, seguides de les Illes Balears (+ 197%), Castella-la Manxa (+ 187%) , Aragó (+ 182%) i Canàries (+ 180%).