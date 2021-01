UCC Cofee Spain trasllada la línia de producció del Cafè Amèricà de Mercadona del Japó a Logronyo

UCC Coffee Spain, proveïdor Totaler de Mercadona especialitzat en cafè molt i cafè en gra, trasllada la línia de producció del cafè americà de la marca Hacendado del Japó a Logronyo (La Rioja). El fabricant inverteix més de 250.000 € en aquest canvi, amb el doble objectiu de minimitzar l'impacte mediambiental i millorar el servei a "El Cap" (client), ja que guanya en proximitat i gestió logística.













El producte, disponible a totes les botigues de la companyia (tret de les Canàries, on no hi ha hàbit de consum), és una manera senzilla i pràctica de prendre’s un cafè de filtre de tipus americà sense la necessitat de cafetera.





Roberto Vilanova, especialista en cafè de gra i cafè molt de Mercadona, destaca que "des de la implantació d'aquest peculiar cafè, la companyia ha mantingut sessions de coinnovació amb els clients aficionats a aquesta beguda, que gaudeixen descobrint-ne el gust i el ritual de preparació, ja que en només tres minuts tenen a punt un cafè americà exquisit. Està pensat per assaborir-lo al moment".