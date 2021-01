El Govern aprova el decret que posposa les eleccions fins el 30 de maig

El Govern ha aprovat aquest divendres a la tarda el decret que posposa les eleccions catalanes del 14 de febrer per la crisi sanitària provocada pel coronavirus i convoca els comicis per al 30 de maig.





Ho ha explicat el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, en funcions de president després de la inhabilitació de Quim Torra, en una declaració institucional telemàtica després d'haver signat el decret després de la reunió extraordinària de Consell Executiu.





El decret deixa sense efecte la convocatòria electoral del 14 de febrer i convoca els comicis el 30 de maig, "prèvia anàlisi de les circumstàncies epidemiològiques i de salut pública i de l'evolució de la pandèmia en el territori de Catalunya".





En el preàmbul, exposa la cobertura legal de l'ajornament i recorda que al setembre la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat va emetre un dictamen sol·licitat pel llavors president, Quim Torra, que contempla la possibilitat d'ajornar les eleccions "en cas d'insuficiència de les mesures adoptades per garantir el ple exercici del dret de vot a l'electorat en condicions de llibertat i igualtat "per la pandèmia del coronavirus.





Aquest dictamen estableix que la suspensió dels comicis s'ha d'acreditar amb "una justificació tècnica" que constati que les mesures aplicades són insuficients perquè es puguin desenvolupar les eleccions amb garanties.





El decret també cita l'informe dels serveis jurídics de la Generalitat presentat aquest mateix divendres, que es pronuncia en el mateix sentit, i apunta que "la situació epidemiològica i assistencial a Catalunya ha experimentat un empitjorament generalitzat" en les últimes setmanes.





També fa referència a un informe de l'Agència de Salut Pública d'aquest divendres que conclou que hi ha una "elevada probabilitat que la situació de la pandèmia es prolongui més enllà del 14 de febrer", ia un altre informe de la Conselleria d'Acció Exterior, que determina que les mesures actuals són insuficients per garantir la seguretat en el procés electoral.





Amb tot això, el decret argumenta que "el context actual no permet garantir a la ciutadania i als partits, coalicions o agrupacions d'electors la participació i l'exercici del dret de sufragi en igualtat de condicions i oportunitats, ja que una votació on no es pugui efectuar una campanya electoral en condicions dificulta el debat públic "per decidir el vot.





A més, admet que la llei electoral no contempla la suspensió d'unes eleccions, però subratlla que això no va suposar un obstacle per ajornar els comicis a Galícia i el País Basc, tal com recull el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora.





PERE ARAGONÈS





En la compareixença, Aragonès ha defensat que mantenir les eleccions el 14 de febrer suposava un "risc inassumible" a nivell sanitari i afectaria la participació electoral, i considera que la nova data és la millor opció tant per lluitar contra la pandèmia com per garantir que tots els ciutadans pot exercir el seu dret a vot.





Ha assegurat que el Govern ho tenia "tot a punt" perquè els comicis se celebressin el 14 de febrer correctament, però lamenta que l'evolució de la pandèmia està sent preocupant i, davant la seguretat que les pròximes setmanes siguin difícils a nivell sanitari , veu oportú prendre aquesta decisió fins que el context epidemiològic sigui més favorable, en les seves paraules.





Així mateix, ha felicitat a la resta de grups parlamentaris per haver arribat a un consens unànime sobre la necessitat d'ajornar les eleccions, i ha advertit: "No contribuïm a confondre més a la ciutadania, per pur càlcul electoral. Siguem responsables i estiguem a l'altura de les dificultats del moment ".





El vicepresident ha afirmat que el Govern compareixerà periòdicament a la Diputació Permanent de Parlament per retre comptes sobre la seva gestió fins a la jornada electoral: "El nostre compromís fins a la celebració de les eleccions, encarregant-nos de l'excepcionalitat de moment, no és altra que comparèixer tantes vegades com faci falta per tal de retre comptes i reforçar el compromís col·lectiu en la lluita contra el Covid-19 ".





Aragonès ha assegurat que la prioritat de la Generalitat és salvar vides, preservar el dret a vot i centrar-se en la pandèmia: "Avui el Govern vol obrir una nova etapa en la qual redoblem energia per superar la pandèmia. Fent-nos forts a partir d'altes dosis de treball compartit enfront dels objectius comuns que han de situar la ciutadania al centre, superar les difícils setmanes que vénen i començar enfilar la recuperació ".





MERITXELL Budó





Budó ha informat que el decret que deixa sense efecte la convocatòria electoral del 14 de febrer i es traslladen els comicis al 30 de maig es publicarà aquest dissabte al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC) i ha exposat la cobertura legal que s'argumenta en el decret.





Segons Budó, els informes presentats com el dictamen de la Comissió Jurídica Assessora de setembre constaten que "les circumstàncies sanitàries impedeixen garantir les condicions per al desenvolupament d'un procés electoral en llibertat, dificultant tant la campanya electoral com la pròpia jornada electoral i de votacions" , de manera que veu necessari ajornar els comicis fins al 30 de maig.





Finalment, ha dit que en els pròxims dies informaran de com es configurarà el calendari electoral, però ja ha avançat que, segons ella, és evident que s'haurà de modificar el cens electoral, i que la voluntat de la Generalitat és "facilitar el màxim tots els procediments ja realitzats amb les convalidacions d'actes que siguin necessaris ".





"El més important en unes eleccions són els electors, i en les condicions actuals de pandèmia hem de garantir el dret a la participació política, el dret a vot, però també el dret a la salut, el dret a la vida", ha conclòs .