JxCat, Cs i PP retreuen a Colau de Barcelona per passar el dia de Reis amb la seva família

La líder de JxCat a Barcelona, Elsa Artadi; la de Cs, Llum Guilarte, i el del PP, Josep Bou, han criticat aquest divendres que l'alcaldessa, Ada Colau, sortís de Barcelona per passar el dia de Reis en una casa de turisme rural.





En un missatge a Twitter, Artadi ha assegurat que Colau "estava de cap de setmana enmig de l'emergència per neu i gel, i amb les restriccions per la Covid-19", i el seu grup municipal ha registrat una bateria de preguntes a Govern municipal al respecte.





Colau ha negat a través de Twitter que se saltés les restriccions de mobilitat dictades per la Generalitat, tot i que sí ha admès que es va reunir amb el seu nucli familiar en una casa de lloguer per celebrar el dia de Reis.





"Fals: no vaig marxar de cap de setmana ni em vaig saltar el confinament. El meu nucli familiar estava en una casa rural de lloguer des de Sant Esteve i jo em vaig reunir amb ells per Reis, per tant, d'acord amb la normativa", ha defensat.





Des Cs, Guilarte ha afirmat que correspon als representants públics predicar amb l'exemple, mentre que Bou ha qualificat de "molt irresponsable" l'actuació de l'alcaldessa.