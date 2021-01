... i "El funcionari" de Noè Serrano, que deixarà el seu segell en "Batman", s'acomiada de Barcelona

"El funcionari" s'acomiada aquest diumenge 17 de gener de Barcelona ... per segona vegada en onze anys. La icònica obra hiperrealista de l'escultor cordovès Noè Serrano, que va impactar en gran manera en la seva primera mostra al febrer de 2010 a la capital catalana al irrepetible Saló Internacional d'Art i Tendències BARCELONA SIART, forma part d'una estimulant antològica impulsada per l'artista Miguel Angel maig, "Golucho", al MEAM de la Ciutat Comtal amb més de 5o peces molt representatives i "trencadores" del "nou realisme contemporani".





Una iniciativa d'èxit en què s'ha tornat a visualitzar, a més, el segell d'un precursor Noè Serrano amb el seu món de bestiaris, éssers fantàstics i grotescos, on l'anatomia humana i animal es posa al servei de l'art, la ironia i la crítica sociopolítica. La "plastilina professional" que s'ha desenvolupat en l'àmbit dels efectes especials cinematogràfics i que l'escultor arrodoneix amb una resina que ell mateix elabora, li permeten dissenyar una obra escultòrica que no deixa indiferent.





"El funcionari", emblemàtica obra de l'escultor Noè Serrano. Foto: JAE-informativos.net





L'artista ha confirmat a Catalunyapress que seguirà desenvolupant els seus estudis d'anatomia i treballant en el seu flamant estudi de barri de Santa Cruz, als afores de Còrdova, amb properes obres tot i que "intensificant l'ús de noves eines i processos de creació digitals que combinen els mètodes tradicionals amb les tecnologies més avançades "





L'escultor s'ha mostrat entusiasmat, en conversa amb aquest diari, amb la seva nova incursió en l'univers dels efectes especials cinematogràfics. Noè Serrano deixarà la seva empremta ni més ni menys que en l'esperadíssima propera superproducció, per Tristan Cornelius, del proper lliurament de "Batman" (amb el cineasta Matt Reeves als comandaments) que ha hagut d'ajornar la seva estrena mundial com a conseqüència de les diferents i severes ones pandèmiques globals.





Les seves aportacions són molt valorades i apreciades. Ho sap bé el gran director cinematogràfic, Juan Antonio Bayona, que el va reclutar per integrar-se en l'equip que va construir el cap del monstre de la multipremiada: "Un monstruo viene a verme". També Guillermo del Toro, per a qui va col·laborar en modelar l'escultura de "L'home pàl·lid" de la pel·lícula "El laberint del faune".





Amb "El funcionari", Noé Serrano ha vingut a veure'ns a Barcelona ... per segona vegada. Exposició agendada pel MEAM de la capital catalana fins a aquest diumenge 17 de gener.