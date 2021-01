Les presons espanyoles registren una alta taxa d'infecció, segons denuncia CCOO

CCOO ha denunciat aquest divendres l'alta taxa d'infecció per la Covid-19 a les presons espanyoles i ha reclamat que s'inclogui en l'estratègia de vacunació com a grup de risc a la població penitenciària, tant funcionaris com reclusos, per ser "un organisme tancat amb població molt vulnerable".













En un comunicat, el sindicat ha indicat que des de l'inici de la pandèmia s'han produït 1.166 casos de coronavirus en una plantilla de 23.500 empleats penitenciaris, amb una taxa acumulada de 4.961 casos per 100.000, molt superior a la de la població general.





Així, ha denunciat que les mesures preventives adoptades per la Secretària General d'Institucions Penitenciàries "no són adequades ni eficaços" com demostra, segons explica, que els brots continuen "atacant" les presons.





En aquest sentit, ha recordat el brot detectat aquesta setmana a la presó de València (València), amb més de 55 casos positius detectats, l'aïllament sanitari de dos mòduls a les presons d'Estremera i Valdemoro, a la Comunitat de Madrid, o a la presó de Zaballa (Àlaba) amb l'equip sanitari afectat. A més, segons ha lamentat, un funcionari de presons que treballava a la presó d'Algesires (Cadis) ha mort per Covid-19.





EVITAR QUE TORNI ENDÈMIC

"És imprescindible evitar que el Covid-19 es torni endèmic a les presons", han recalcat des del sindicat, que ha reclamat que s'inclogui a el personal de les presons, tant població reclusa com a funcionaris, dins el grup 2 de l'estratègia de vacunació dissenyada pel Govern.





En aquest sentit, ha defensat que es tracta d'"un organisme tancat amb població molt vulnerable i poques possibilitats de ventilació i altes d'amuntegament on la possible exposició a virus no es circumscriu a un espai delimitat".





CCOO ha insistit més en la falta "d'una política preventiva" adequada i ha denunciat que continuen sense tenir els equips de protecció individual necessaris i sense ser sotmesos a proves diagnòstiques com les PCR.





"La població laboral penitenciària està molt envellida, que té una mitjana proper als 55 anys i hi ha una prevalença de patologies cròniques que la fan especialment vulnerable. Els cinc funcionaris de presons morts per Covid-19 corresponen a aquest perfil", ha recordat.





Així, ha demandat la protecció d'aquest personal més vulnerable "amb mesures específiques" com el teletreball o l'adaptació de el lloc amb menys risc quan la seva tasca no ho permetés. "La falta de mitjans tecnològics i de voluntat política han impedit aquesta protecció demanada pel sindicat", ha lamentat.