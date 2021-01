S'estima que el 2020 cent milions de persones van comprar usant la realitat augmentada

Una de les tecnologies que porta ja diversos anys en la cresta de l'onada és la realitat augmentada, per la seva precisió i interactivitat. De fet, s'estima que 100 milions de persones van utilitzar realitat augmentada per comprar alguna cosa en 2020 i el 78% dels consumidors ja prefereixen aquest tipus de tecnologia per sobre de les experiències audiovisuals.





Per això la realitat augmentada en web farà un salt de gegant gràcies a la implementació de la tecnologia 5G





El mercat de la realitat augmentada està actualment valorat al voltant de 16,6 milions de dòlars i es preveu que arribi als 198 mil milions per 2025, especialment gràcies a l'enlairament de la tecnologia de Web AR.









De fet, segons les agències especialitzades del sector aquesta tecnologia es consolidarà el 2021, convertint-se en una de les tecnologies clau per a la consolidació d'experiències digitals disruptives, a més d'esdevenir una de les eines fonamentals per dur a terme accions especials en màrqueting .





QUÈ ÉS LA WEB AR?





La realitat augmentada està generalment associada a apps de tercers o filtres de xarxes socials, i poques vegades es pot utilitzar sense la necessitat de preinstal·lar algun tipus de programari en el nostre telèfon mòbil. Així va néixer la web AR, una tecnologia amb bastant recorregut a les xarxes 4G i la qual donarà un salt qualitatiu gràcies al 5G.













Amb ella els usuaris poden anar a llocs web i gaudir d'una experiència de realitat augmentada fent clic a una imatge, un enllaç o a través d'un codi QR en uns pocs segons.





Una app de realitat augmentada pot portar 6 mesos de treball, una de WebAR és possible desenvolupar-se en tot just unes setmanes una cosa que optimitza en gran mesura els costos.