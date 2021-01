Coneix els 5 recanvis de cotxes que són perillosos comprar de segona mà

Hi ha múltiples factors a l'hora de comprar un cotxe i, entre ells, la fiabilitat de la marca és la que realment preocupa als consumidors.





I tot i escollint la marca més fiable, segur que, amb els anys, l'ús i els possibles incidents que el vehicle pugui patir, els cotxes necessiten anar al mecànic per a una posada a punt, o en el pitjor dels casos, per a realitzar l' substitució de determinades peces.





Arribat el moment, el més habitual és que els professionals del sector o els interessats a obtenir el màxim estalvi pel que fa a la compra de components es refereix, facin ús d'un desballestament per proveir-se de les peces necessàries. Des del sector dels desguassos creuen que "cal no vendre únicament peces usades en els desguassos, perquè hi ha elements que no han de ser reutilitzats en altres vehicles"





I és que hi ha parts del vehicle en què no s'ha d'escatimar a l'hora de comprar recanvis. És cert que les peces de segona mà suposen un estalvi important pel que fa a les noves, però hi ha alguns recanvis que no s'haurien adquirir usats causa de la seva relació amb els diferents sistemes de seguretat activa del vehicle o per tractar-se d'elements de desgast.





Entre aquestes trobariem les següents peces:





1. Pneumàtics: Han de tenir una profunditat del dibuix de 1.6 centímetres, però és possible que, tot i que la tinguin, no estiguin en bon estat i estiguin esquarterats o cristal·litzats. No es recomana adquirir-los de segona mà.





2. Corretja de distribució: La corretja de distribució és un element essencial del motor que té una vida útil limitada i que és propensa al desgast. A més, és difícil determinar amb exactitud l'antiguitat d'aquesta peça o els quilòmetres que acumula. Instal·lar una de desballestament, pot ocasionar el seu trencament. Un cop es substitueixi la corretja, es recomana també adquirir una bomba d'aigua nova. Tenen un preu molt baix i tampoc convé adquirir una de segona mà a causa de la màxima importància que té dins del sistema de refrigeració del motor.





3. Bateria: És sabut per tots que aquest element té una durabilitat determinada d'aproximadament quatre anys. Aquest element presenta una dificultat afegida, i és que no pot ser examinat internament perquè conté elements químics tòxics, volàtils i perillosos, de manera que el seu estat no pot ser verificat. El preu d'una bateria nova ronda els 80 €, i atès que la seva instal·lació requereix molt poca mà d'obra, convé adquirir-la d'estat "nou".





4. Discos i pastilles de fre: Són sistemes de seguretat del vehicle que el temps desgasta, però que també es veuen afectats pel mètode de conducció de vehicle. És important reduir les marxes abans de frenar per no forçar aquests elements. Cal deixar rodar el cotxe per la seva pròpia inèrcia fins que redueixi velocitat, però amb la marxa posada. Així s'aconsegueix un mínim desgast per allargar la vida d'aquestes peces, que amb el temps necessitaran ser substituïdes.





5. Amortidors: Han de ser substituïts cada 30.000 quilòmetres aproximadament, i és molt difícil determinar el seu nivell de desgast i que permetin garantir un mínim de seguretat per a l'usuari. Així que cal assegurar-se que el seu estat sigui impecable abans d'instal·lar-al cotxe, i no hi ha major garantia que un recanvi nou.





A causa de la necessitat de primar la seguretat enfront de l'estalvi, molts venedors de peces de segona mà disposen també d'una selecció de recanvis totalment nous, amb la seva corresponent garantia. Això no exclou que disposin també d'elements reconstruïts, i per descomptat de desballestament, recuperats d'altres vehicles. Aquests últims es posen a la venda després de passar minuciosos controls de qualitat, neteja, posada a punt i catalogació.





Un professional del sector afirma que aquest últim pas requereix un protocol molt ferri. "En un desballestament hi ha moltíssimes peces procedents de vehicles ja descontaminats i desballestats, i si no es cataloguen correctament, després són impossibles de trobar. Per això s'ha d'anotar tota la informació relativa a aquest recanvi, al vehicle de procedència i acompanyar-lo amb fotografies, ajudant així després a situar-se ràpidament ".





A l'hora de sol·licitar una peça de desballestament o nova, és habitual que els interessats la demanin sense aportar totes les dades que faciliten la seva localització.









QUÈ TENIR EN COMPTE A L'HORA DE COMPRAR UN RECANVI





Si es tracta d'adquirir un motor de desballestament, és important facilitar el codi de motor de fabricant i la potència fiscal que s'especifiquen a la fitxa tècnica.





Una caixa de canvis, es localitzarà millor pel seu nombre de referència. Per a la compra d'un retrovisor, caldrà informar del nombre de pins. Per a les peces de carrosseria, tenir fotos ajudarà a identificar l'acabat ... I per descomptat en tots els casos, convé tenir a mà la fitxa tècnica del vehicle per poder informar del número de bastidor, variants, marca, model exacte, etcètera.





Moltes peces també porten imprès el codi de fabricant en el propi cos de la peça, o fins i tot en les instruccions del vehicle pot aportar informació important sobre la peça per afavorir la seva localització. Així a majors dades aportades, el marge d'error és menor, i per tant el servei serà més eficaç.





El principal, al final, és que el recanvi que vagi a instal·lar-se al vehicle es localitzi i s'entregui al client de la manera més eficient i segura possible, afavorint la butxaca i minimitzant els riscos per al comprador que, d'una manera o altra, confia en l'experiència dels professionals per a l'adquisició d'un recanvi, nou o de segona mà.