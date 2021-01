Adéu als diners en efectiu, neixen cinc noves formes de pagament en aquest 2021

Que l'efectiu està desapareixent és un fet, i el normal és pensar que es deu a l'arribada de la pandèmia, però la veritat és que la tendència ve des de temps enrere, tot i que la crisi sanitària ha precipitat la tendència dels que consideren que els diners en efectiu acabarà desapareixent de la societat: així ho creu el 83% dels usuaris enquestats, dels quals la meitat considera que ja estem en aquesta fase o serà en un futur pròxim, tal com recull l'informe del futur dels Pagaments 2021.













I tot i ser Espanya al costat de Alemanya un dels països on més es fa servir els diners en efectiu, els ciutadans d'aquests països no desaprofiten els avantatges que ofereixen els nous sistemes de pagament amb els que ens familiaritzarem durant aquest nou any, ja que aquests no només estan pensats per als negocis, sinó també per als consumidors.





Característiques com la comoditat, la rapidesa o la seguretat en les transaccions són les claus de les noves tendències tecnològiques que irrompran en 2021:





1. Pagaments invisibles. Encara que soni a pel·lícula de ficció, els pagaments invisibles consisteixen en la possibilitat de pagar sense fer ús de diners efectiu ni de targeta de crèdit. Com? Mitjançant la biometria facial, que consisteix a pagar amb la cara i es basa en el mètode de pagament face to pay. Aquest sistema ja ha revolucionat el mercat a la Xina, gràcies al fet que agilitza el procés de compra i millora l'experiència de client.





2. Wearables. Per a molts és desconegut el pagament a través de microxip, però és una de les novetats que arribaran per aquest 2021, encara que bé és cert que encara trigarem anys a implementar per complet la tecnologia necessària per ello. Consiste en la inserció d'un microxip sota la pell amb el qual és possible pagar, ja que el xip compta amb la informació necessària per substituir la targeta de crèdit. Un informe realitzat per l'agència AFP entre 2015 i 2019 reflecteix que més de 3.000 suecs es van implantar aquesta tecnologia en el seu cos, reemplaçant les targetes de crèdit, el carnet d'identitat o fins i tot la targeta de metro.





3. Realitat Virtual (VR). Provar com ens queda un producte o una peça és un desig de molts compradors en línia i aviat serà una realitat. De fet, ja són diverses les diferents empreses que estan treballant per aconseguir que els compradors visquin en primera persona l'experiència, per així poder adquirir els productes amb més seguretat i reduir, alhora, el nombre de devolucions.





4. Comerç unificat. Actualment i degut al gran creixement del comerç en línia, els proveïdors de serveis en línia han de gestionar una gran quantitat de dades, i és per això que aquestes empreses estan començant a apostar per serveis que recullen la possibilitat de tramitar totes les dades sense haver de treballar amb diferents eines.





5. Apps eWallet. Probablement el sistema més conegut. Les carteres digitals són unes de les responsables que l'efectiu estigui desapareixent de les carteres, i entre els seus avantatges es troba la facilitat d'ús per pagar, ja que amb un simple gest i gràcies a la tecnologia NFC (Near Field Communication) i pot utilitzar en qualsevol dispositiu amb l'app instal·lada. I per als comerços suposa també una millora a l'hora de digitalitzar els pagaments, ja que tota la informació recollida de les transaccions es pot centralitzar i gestionar des de la pròpia aplicació, el que estalvia temps i costos de facturació.





Aquests sistemes de pagament, que s'aniran desenvolupant al llarg de l'any, s'aniran desplaçant als diners en efectiu, que deixa pas a nous mètodes que els usuaris i empreses demanen per millorar la seva experiència de pagament o cobrament, i obtenir més seguretat i garanties en els processos.