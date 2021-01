L'alpinista Sergi Mingote mor després de caure al descens del K2

L'alpinista espanyol Sergi Mingote, de 49 anys, ha mort després de patir una caiguda durant el seu descens del K2, ha confirmat aquest dissabte el ministre de Sanitat i amic personal, Salvador Illa.













"Consternat per la notícia de l'accident que ha acabat amb la vida d'un magnífic esportista, exalcalde socialista de Parets i amic personal. Una abraçada i tot el meu afecte a la família i amics de Sergi Mingote", va escriure Illa en el seu compte oficial de la xarxa social Twitter.





L'alpinista de Parets de Vallès (Barcelona), poble de què va ser alcalde pel PSC entre 2011 i 2015, va patir una greu caiguda durant la seva baixada de camp 1 a camp base avançat i precisava assistència. No obstant això, tot i posar-se en marxa un dispositiu d'evacuació, no s'ha pogut fer res per salvar la vida.





El català, amb 11 vuitmils, liderava l'expedició de l'agència nepalesa Seven Summit Treks per coronar el K2, de 8.611 metres i una de les muntanyes més perilloses del planeta, a l'hivern. Malgrat tot, no va aconseguir fer cim i va fer nit al camp 3 al costat del xilè Joan Pau Mohr.