Casado demana a Illa que dimiteixi per la gestió del coronavirus

El president de el Partit Popular, Pablo Casado, ha demanat la dimissió de el ministre de Sanitat, Salvador Illa, "després de 83.000 morts i 2 milions de contagiats" a Espanya.

















Així ho ha manifestat aquest dissabte Casat en una publicació al seu compte de Twitter, després que Illa obrís la possibilitat de modificar l'estat d'alarma per ampliar l'horari del toc de queda com a mesura per doblegar la corba de contagis durant la tercera onada de Covid-19.





El líder popular ha fet responsables a el president de Govern, Pedro Sánchez, i a ministre de Sanitat de la "nefasta" gestió durant la primera i segona onada del coronavirus, així com de la "inacció" en la tercera onada.





En aquest punt, Casado ha recordat que fa mesos que exigint a el president de l'executiu "legislació per pandèmies i un pla B" a l'estat d'alarma.





"Porto mesos exigint a Sánchez legislació per pandèmies i un pla B a l'alarma. Ell i el seu candidat i ministre a temps parcial són responsables de la nefasta gestió en la 1a i 2a onada i la inacció en la 3a. Després 83.000 morts i 2 milions de contagiats Illa ha de dimitir ", ha tuitejat Casado.