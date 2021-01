Terratrèmol de 3,3 graus amb epicentre a Cassà de la Selva

L'Institut Geogràfic Nacional ha registrat a les 12:40 hores d'aquest dissabte un terratrèmol de 3,3 graus de magnitud en l'escala de Ritcher amb epicentre a Cassà de la Selva (Girona).





















El sisme ha tingut una profunditat de 2 km, una latitud de 41.8 graus nord i una longitud de 2.8 graus aquest, i s'ha percebut lleugerament a les comarques gironines del Gironès, el Baix Empordà i la Seva, ha informat l'Institut en un comunicat.





Per la seva banda, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) ha assegurat en una piulada recollit per Europa Press que la tremolor no ha causat danys ni afectacions.





El ICGC ha realitzat i difós un formulari perquè aquells que hagin percebut el sisme puguin completar-lo i determinar així l'índex de percepció que ha tingut el terratrèmol.





El formulari uneix preguntes relacionades amb la ubicació del subjecte en el moment de sisme i amb la seva reacció a la tremolor.