Segons les enquestes Salvador Illa havia aconseguit un empat tècnic entre ERC i el PSC

Segons els sondejos interns de PSC, Salvador Illa, havia aconseguit estar en un empat tècnic entre ERC i el PSC com a primera força en una forquilla d'entre els 25/26 escons, seguit de JuntsxCat en tercera posició també per sobre dels 20 escons però a una major distància que els dos primers.





















Els socialistes són conscients que la seva posició es podria veure rebaixada perquè el seu vot és "metropolità", es concentra fonamentalment a Barcelona davant de l'vot rural que concentren ERC i Junts, la qual cosa els permet "millor rendiment de l'vot en les circumscripcions interiors" i menor risc de perdre vots sense esgarrapar un escó més.





Les enquestes socialistes no auguren sorpassos: ni de Vox a PP, ni de l'PP a Ciutadans, que mantindria la seva posició de líder de centre dreta, gràcies al fet que el PP "no rendibilitza" el fitxatge de Lorraine Roldán malgrat que aconsegueix millor resultats fins els 7/8 escons. Unes previsions que no són molt diferents de les de Gènova.





En el Partit Popular, les seves enquestes internes i les seves anàlisis, els situaven en les últimes setmanes en una forquilla que es movia entre els 6 i els 10 diputats autonòmics davant dels quatre actuals.





Però la dada més rellevant d'aquests estudis era que, segons fonts de l'PP, no mostraven "en cap cas" el sorpasso de Vox. El partit de Santiago Abascal, encapçalat a Catalunya per Ignacio Garriga, es quedava en aquestes enquestes entre els tres i els cinc representants.





Les de el 30 de maig seran unes eleccions en què no només se la jugarà Fernández, també és la primera vegada que Casat sotmet a examen la seva nova estratègia de el gir a el centre i el seu allunyament de el partit de Santiago Abascal.