Un jutge declara procedents els acomiadaments per causes econòmiques a causa del Covid-19

El ponent, el magistrat Vegas Ronda, entén que aquesta regulació, que declara nuls o improcedents els acomiadaments en aquestes circumstàncies, és contrària a l'article 3.3 de el Tractat de la Unió Europea, (TUE) que estableix que al disposar que "la Unió Europea ( UE) ha d'establir un mercat interior, disposa que "obrarà en pro d'el desenvolupament sostenible d'Europa basat en el creixement econòmic equilibrat i en l'estabilitat dels preus, en una economia social de mercat altament competitiva, tendent a la plena ocupació i al progrés social" .

















El Jutjat del Social nº 1 de Barcelona ha declarat procedent l'acomiadament d'un treballador per causes econòmiques i productives relacionades amb el Covid 19, a l'considerar que l'article 2 de Reial decret llei 9/2020, vigent fins al 31 de gener de aquest any, estableix que "no es podran entendre com a justificatives de l'extinció de el contracte de treball ni de l'acomiadament".









Raona que "una economia de mercat competitiva requereix tant la protecció de el dret de prestació de la feina com la protecció de el dret a la llibertat d'empresa, dret, aquest últim reconegut en l'article 38 de la Constitució i en la Carta Europea de Drets Fonamentals" .





Tot i que reconeix que la llibertat d'empresa es troba limitada pels poders públics, el magistrat estima que "la limitació imposada pels poders públics no pot ser de tal índoles que buidi de contingut el dret i impedeixi la pròpia activitat".





Vegas Ronda que la normativa espanyol, a l'establir una prohibició incondicionada a una mesura de readaptació empresarial d'ampli reconeixement en totes les economies de la UE i que totes les legislacions sotmeten a diversos requisits formals, materials i de Compesació -en tant que no és una causa imputable a l'treballador- "no respecta aquesta legalitat comunitària, d'establir un marc comú de desarrolllo social i econòmic, de manera que generant drets subjectius en els justiciables, mereixen la protecció i tutela dels òrgans jurisdiccionals, com tribunals de la UE".





El magistrat es planteja l'oportunitat d'instar una qüestió prejudicial a Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), però determina que com ell, com jutjador, no té dubtes interpretatius, sinó "el ple convenciment (ateses les notòries circumstàncies actuals) de que la normativa interna no respecta el TUE (article 33) i de la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea (article 16), procedeix la seva inaplicació, en tant que mereixedora de tutela el dret de la demandada en els preceptes assenyalats.





Per Alejandro Pérez Rubio, advocat de Dret Laboral a Vaciero, sens dubte "és una sentència molt nova, en contraposició al que ha estat dictat fins ara en un altre procediments d'aquest tipus, que interpretaven l'article 2 de l'RDL 9/2020, improcedent l'acomiadament per causes econòmiques i productives relacionades amb el Covid 19 ".





No obstant això, el lletrat de Vaciero explica que "es tracta d'una sentència, a la qual encara li falta un gran bagatge judicial, i caldrà esperar a veure com ho resolen els Tribunals d'àmbit superior".