VÍDEO. L'emotiu gest de l'Atlètic de Madrid femení al guanyar la Supercopa d'Espanya

La final de la Supercopa d'Espanya femenina que va guanyar l'Atlètic de Madrid per 0-3 a l'Llevant va deixar un gran moment. Amanda Sampedro, capitana de l'equip, va aixecar el trofeu amb la seva companya Virginia Torrecilla, que lluita contra el càncer des de fa un temps. L'equip va dedicar el títol a Torrecilla.













L'Atlètic de Madrid ha sortit revitalitzat de la Supercopa d'Espanya, amb el trofeu sota el braç. A el club blanc-que va anunciar un relleu a la banqueta un dia abans de derrotar en semifinals a l'Barça en els penals en un partit sufridísimo, li ha canviat la cara.





A la final disputada a l'Estadi dels Jocs Mediterranis aquest dissabte, les matalasseres van sotmetre a el Llevant (0-3), un altre històric de el futbol espanyol. En els primers 30 minuts, l'Atlètic ja va decidir el partit: va encaixonar a el conjunt granota en el seu camp amb una pressió avançada i intensa i va golejar en tres ocasions. A el tall de l'descans, quan les de Maria Pry van reaccionar per intentar tornar a el partit, la portera Hedvig Lindahl ho va evitar. La portera sueca es va estirar per frustrar dues ocasions de el Llevant, un xut llunyà de Claudia Zornoza en el minut 36 i un xut des de la frontal de Andonova en el temps afegit.













Instal·lades en camp contrari, fortíssimes en totes les pilotes dividits, les roges i blanques van desnivellar des del principi el partit a favor seu. Leicy Sants, ja en el minut set, va poder avançar a les matalasseres amb un xut franc des de la frontal. Njoya Ajara va guanyar l'esquena de la lateral Jucinara i va assistir a Leicy, però el xut sense maldat de la colombiana va acabar a les mans de Paraluta.





Va ser una jugada recurrent: tant la brasilera Ludmila com la camerunesa Ajara -recentment fitxada de la Lliga noruega, on va ser la màxima goleadora- van atacar amb insistència l'esquena de Jucinara. Molt més ràpides que la defensa brasilera, van trobar una autopista. Al minut 18, en una maniobra gairebé idèntica, Ajara va assistir a Deyna Castellanos, que va colpejar de primeres amb la dreta. El seu xut, a el pal curt de Paraluta, es va colar en un error de l'porter, que no va cobrir seu costat. Un instant després, Amanda Sampedro va robar una pilota i l'hi va passar a Ludmila. Amb espai a l'esquena de la defensa llevantinista, la brasilera va arrencar a córrer amb mig camp per davant. Va deixar enrere dos defenses i quan arribava a la línia de fons, es va parar en sec.





La finta va trencar a Rocío Gálvez i fins i tot Ludmila, amb el va canviar de direcció tan brusc, se'n va anar a terra: va relliscar, va perdre la verticalitat, va recolzar les mans a la gespa, es va aixecar com un ressort i va assistir a Ajara, que va creuar el pilota amb la dreta a el pal llarg. Zas, minut 22 i dos gols d'avantatge.





Amb la maniobra d'Ludmila a la retina, Ajara va deixar un altre trencament per emmarcar. Va rebre la pilota al centre de l'àrea després d'una altra internada de la seva companya per la dreta i, amb una defensa enganxada, va donar tres tocs formidables: control d'esquena amb la dreta, intent de tir amb l'esquerra per orientar i definició a el pal llarg amb la destra.













La talentosa Eva Navarro, que va marcar un gol de postal a la semifinal, va deixar una cavalcada formidable en el segon tram, en què va regatejar a quatre rivals des del seu propi camp. També va provar a Lindahl en el minut 59, que va desviar el seu xut creuat a córner després d'una pèrdua en la sortida de pilota de Silvia Meseguer. La porter, escortada per Tounkara i Aleixandri, va deixar tres bones parades més fins al final de el partit, en què el Llevant no va trobar la clau malgrat la seva millora en el segon tram, frustrat en diverses jugades per Aleixandri, elegida millor jugadora de la final. La defensa catalana, de 20 anys, va protagonitzar una col·lecció d'intervencions superbes en les que va evitar, per exemple, un mà a mà i una passada enrere franc.





















L'Atlètic, amb el retorn de José Luis Sánchez Vera a la banqueta, torna a guanyar un títol després de la Lliga de 2019 -també ell era l'entrenador llavors-, l'últim fins aquest dissabte a Almeria, on van dedicar la primera Supercopa de la seva història a seva jugadora internacional Virginia Torrecilla, que encara està de baixa després d'operar d'un tumor al cap el maig passat.





