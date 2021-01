La jutge comunicarà Boye seu processament per presumpte blanqueig del narcotràfic

Boye porta també la defensa de Carles Puigdemont



La jutge de l'Audiència Nacional María Tardón comunicarà aquest dilluns a l'advocat Gonzalo Boye seu processament al costat d'altres 45 persones, entre elles el narcotraficant arousano José Ramón Prado Bugallo, més conegut com a 'Sito Miñanco', en una causa per presumpta participació en un entramat criminal per blanquejar els diners de l'narcotràfic.





La titular d'Jutjat Central d'Instrucció número 3 va posar fi a la instrucció d'aquest assumpte a mitjan el passat mes de desembre. Les indagacions es van iniciar al febrer de 2016, quan Sito Miñanco es trobava complint condemna de 16 anys al centre penitenciari d'Algesires per un delicte contra la salut pública. En aquest any gaudia ja d'al tercer grau, el que li permetia treballar en un pàrquing d'aquesta localitat.





La jutge atribueix als investigats, segons la seva participació en els fets, delictes contra la salut pública relatiu a substàncies que causen greu dany a la salut pública, concorrent l'agreujant de notòria importància, comès en el si d'organització criminal i d'extrema gravetat; blanqueig de capitals; delicte continuat de falsificació de document oficial o tinença il·lícita d'armes.





Entre els processats es troba l'advocat Gonzalo Boye Tusquets, qui exerceix la defensa de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





Se li investiga per un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el si d'una organització criminal, procedent de l'narcotràfic, en concurs amb un delicte continuat de falsificació en document oficial.





L'activitat de Miñanco continuava sent la introducció i distribució de substància estupefaent a Espanya, ja que mantenia els seus contactes en organitzacions subministradores de la droga a Sud-amèrica.





Per a això tenia a la seva disposició "un bé nodrit grup d'individus, que, en molts casos, ja havien acumulat una apreciable experiència criminal en el negoci de l'narcotràfic, i que estaven disposats a participar en aquestes operacions, executant de forma gairebé reverencial qualsevol activitat ", afirma la magistrada en la seva interlocutòria.





L'entramat criminal el dirigia Prat Bugallo amb un marcat caràcter personalista, al costat de col·laboradors de la seva màxima confiança com Enrique García Arango i Juan Antonio Fernández Fernández, també condemnats per narcotràfic.





BLANQUEJAMENT OPERACIÓ DEL Thoran



La interlocutòria explica que en el marc d'aquesta investigació es va dur a terme la intervenció de l'vaixell Thoran, abordat en 2017 quan transportava 3,3 tones de cocaïna, i l'aprehensió, al novembre de el mateix any d'un contenidor de cocaïna als Països Baixos que ocultava 615 quilos de la mateixa substància.





La jutge conclou que els advocats Gonzalo Boye Tuset, Jesús Morán Castro i Alejandro Guerra Medina, amb la participació determinant de Lara Bolarín, coneixent l'existència de determinades lletres canviàries i el caràcter fictici d'una operació comercial de la qual van ser informats pel grup de narcotraficants, "van dissenyar i van confeccionar els documents amb l'objecte de simular que un altre dels processats havia venut aquestes lletres de canvi dies abans de l'aprehensió i les van presentar en l'expedient sancionador sabent la seva falsedat i que la operacions de compravenda eren fictícies , amb l'objecte de recuperar els diners intervingut i amagar que el mateix procedia de l'narcotràfic en última instància ".