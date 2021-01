L'Audiència Nacional revisarà els recursos dels Pujol al seu processament per organització criminal

La Secció Tercera de la Sala Penal Audiència Nacional decidirà aquest divendres 22 de gener sobre els recursos d'apel·lació presentats contra l'acte del jutge instructor de el cas 'Pujol' pel qual proposava jutjar l'expresident de la Generalitat Jordi Pujol, la seva dona Marta Ferrusola i als seus set fills per formar presumptament una organització criminal destinada a acumular un "patrimoni desmesurat directament relacionat amb percepcions econòmiques derivades d'activitats corruptes".





En una diligència d'ordenació de la Sala penal, a la qual ha tingut accés Europa Press, es detalla que aquest dia, amb ponència de el magistrat Carlos Fraile Coloma, es deliberarà ia continuació es votarà sobre els recursos a aquest acte, per la qual que, segons fonts jurídiques consultades, se sabrà finalment contra qui es manté la imputació i contra qui no.

En el seu acte de 16 de juliol de 2020 de cap d'instrucció i transformació de la causa en procediment abreujat, el llavors magistrat de l'Jutjat Central d'Instrucció número 5 José de la Mata apuntava que la família dels Pujol es va aprofitar del seu "posició privilegiada d'ascendència en la vida política, social i econòmica catalana durant dècades "per enriquir-se.





I considerava que els fets serien constitutius de delictes d'organització criminal o associació il·lícita, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública i falsedat documental. A més de contra la família Pujol, el magistrat procedia també contra altres 18 persones que haurien participat o col·laborat en les activitats il·legals, entre ells l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, Mercè Gironès, o els empresaris Luis Delso Heras, Carles Sumarroca Coixet i Carlos Sumarroca Claverol.





Segons l'acte, la investigació, que es va allargar durant més de set anys, ha acreditat que part d'aquestes "activitats corruptes" que hauria comès la família van coincidir en el temps amb la Presidència de la Generalitat que va ostentar Jordi Pujol entre 1980 i 2003.





L'expresident Pujol, la seva dona i els seus set fills van recórrer a l'agost el seu processament afirmant que no són una organització criminal i acusant el jutge instructor de proposar jutjar a tots només per ser membres d'aquesta família. Demanaven a més el sobreseïment de la causa.

Però el jutge, en el seu acte assenyalava que la procedència el patrimoni de la família prové de diferents fonts que en algun cas és desconeguda, tot i que destacava que hi ha "indicis sòlids" que acrediten que no procedeix, com al·leguen des del principi els membres de la família, d'una herència familiar de l'avi Florensi Pujol.





"Al llarg de la investigació, no s'ha aportat cap element que permeti contrastar la veracitat d'aquesta versió, ni tampoc s'ha subministrat cap explicació raonable i contrastable per cap de les persones investigades d'aquesta família sobre aquest particular", explicava.





Així, qualificava de "paradoxal" que els investigats neguin tenir "coneixement de el lloc on va estar el llegat, l'entitat o entitats bancàries on va estar dipositat o va ser administrat, el moment i forma en què va arribar a Andorra i el compte o productes financers en què va estar invertit (més enllà de meres generalitats) ".





LIDERATGE DE PUJOL I LA 'MARE SUPERIORA'



De la Mata en el seu acte feia una explicació detallada dels rols que exercien els membres de la família dins d'aquesta suposada organització criminal. El lideratge estava "encarnat" en Jordi Pujol i Marta Ferrusola qui, segons recorda el jutge, "s'autodenominava la 'mare superiora de la congregació'".





A sota dels pares, "i seguint les seves instruccions", es trobava el primogènit, Jordi Pujol Ferrusola, denominat dins de la família com 'el capellà de la parròquia'. Va ser ell qui "va assumir la direcció de tota l'estratègia i la recepció i distribució de les quantitats il·lícites entre els seus pares i els seus germans".





Segons el magistrat, Pujol Ferrusola "ha admès que totes les operacions que es van dur a terme en els comptes d'Andorra, tots els moviments que es van realitzar en les mateixes i bona part dels negocis en què va invertir durant anys van estar directament relacionats amb el patrimoni econòmic que gestionava per a si i la seva família ".





La resta dels germans (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta i Mireia), sense perjudici de la seva participació individual en determinats negocis o operacions, "seguien les instruccions" de l'major, "obrint les seves pròpies posicions bancàries a Andorra, gestionant els capitals que eren distribuïts "pel primogènit i" prenent decisions al llarg dels anys per mantenir ocult el seu patrimoni il·lícit ".





Però tot i que "el rol més preeminent" era el de Pujol Ferrusola, ja que ostentava un "caràcter de responsable principal de la recepció i distribució de diners entre els membres de la família", en alguna ocasió van ser Josep, Oleguer o Pere els que van realitzar les transferències als seus germans.





Sobre altres investigats, De la Mata conclou que "van col·laborar estretament amb l'organització, amb caràcter transversal, permanent i sistèmic, aportant les seves estructures mercantils i com a intermediaris per assegurar l'opacitat dels pagaments i servir de parapet als autèntics beneficiaris".





Explicava que es compleixen els requisits doctrinals de l'delicte d'organització criminal amb diversos nivells jeràrquics, una estructura planificada i permanència en el temps des que es van obrir els primers comptes corrents a Andorra el 1992 fins que la família va tancar les últimes fundacions en 2014.





QUANTITATS multimilionàries



Aquesta organització, concloïa, tenia una finalitat "clarament il·lícita" que consistia en "obtenir multimilionàries beneficis mitjançant activitats falsàries i corruptes". Detalla a més totes les operacions orquestrades per la família durant aquests anys i que els van reportar "quantitats multimilionàries sense cap raó".





En relació amb el delicte de blanqueig de capitals, sostenia que "tots aquests actes es van realitzar amb l'únic ànim d'ocultar o encobrir l'origen il·lícit de diners i situar-lo en el circuit econòmic legal, a què feien retornar de forma encoberta, ja que aquesta va ser precisament la finalitat que pretenien amb el sistema que van crear, ja que amb anterioritat els diners es feia arribar a la família directament en 'negre', de manera que l'execució d'aquests actes va ser intencionadament per buscar l'ocultació de la il·licitud dels fons " .





En la seva resolució, el jutge avisava de les "pautes comunes d'actuació" en l'estratègia defensiva dels investigats, ja que tots ells han negat "conèixer detalls fins i tot sobre la pròpia coartada que aporten sobre l'origen dels capitals que es van repartir", de manera que considera que "la confabulació i l'organització s'estén fins al dia d'avui".





Al setembre es va conèixer l'escrit d'acusació de Podem, que exerceix l'acusació popular. En ell, sol·liciten per a l'expresident Jordi Pujol una pena de fins a 20 anys de presó pels delictes de blanqueig de capitals, falsedat documental i organització criminal, si bé aquesta pena podria veure reduïda a 16 anys en el cas que es consideri la figura de associació il·lícita en lloc de la d'organització.





De la mateixa manera, interessen per a la dona de l'expresident Pujol, Marta Ferrusola, penes que anirien dels 13 als 17 anys de presó per associació il·lícita --subsidiariamente organització criminal-- i blanqueig de capitals. Apuntava Podem que el paper de Ferrusola, a l'igual que el de Jordi Pujol, en aquesta associació il·lícita era la de direcció.





La petició de penes ascendeix en el cas de el primogènit de l'clan familiar, Jordi Pujol Ferrusola, per a qui aquesta part demana 50 anys i sis mesos de presó per associació il·lícita, blanqueig, falsedat documental i delictes contra la Hisenda Pública en relació a l'IRPF de fins cinc anys de 2007 a 2012.