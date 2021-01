Mor Phil Spector el mític productor dels Beatles per Covid-19

Phil Spector, el mític productor dels Beatles, ha mort per coronavirus als 81 anys d'edat mentre complia una sentència per assassinat a la presó.

















Spector va ser diagnosticat amb covid-19 fa quatre setmanes i va morir aquest dissabte a l'hospital on havia estat traslladat per problemes respiratoris després d'una aparent millora de salut. L'excèntric productor va llaurar la seva fama en la indústria discogràfica darrere de les carreres de Tina Turner, The Beatles i els Righteous Brothers.





El músic i productor va arribar a la banda el 1970 gràcies a l'mànager Allen Klein, que va portar a Specter al Regne Unit perquè els ajudés a produir un àlbum amb les sessions de la seva fallit Get Back. Spector passaria a la història, ja que d'aquella reunió i del seu treball sortiria Let it be.





Spector era considerat un geni per la seva creació del que es va anomenar, "el mur de el so". Un tècnica consistent en gravar múltiples pistes de so i superposar per crear un so compacte i aclaparadora. Una tècnica que ha estat molt influent en altres músics i grups com The Beach Boys qui per influència de Spector usaven la tècnica del "mur de so".





La seva vida personal sempre va ser convulsa, i des de 2009 complia una condemna per homicidi en segon grau a la presó de Stockton. Se li acusava de l'assassinat de l'actriu Lana Clarkson, el cadàver es va trobar el 3 de febrer de l'any 2003 amb una ferida de bala a la boca. El productor declararia que va ser un suïcidi accidental, i va romandre en llibertat sota fiança hasa que va començar el judici al març de 2007.





El 26 de setembre de 2007 el judici va ser declarat nul després que els dotze membres de l'jurat no fossin capaços d'arribar a un veredicte, però a l'octubre de 2008 el judici es va repetir ia l'abril de 2009 va ser declarat culpable i condemnat a un mínim de 19 anys de presó.