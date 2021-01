L'onada de fred continuarà dilluns però donarà pas a les pluges i l'augment de temperatures

@meteocat













Després de les fortes nevades de la setmana passada provocades pel pas de la borrasca 'Filomena' i el llarg episodi de temperatures anormalment baixes, i que s'espera que duri fins dimarts dia 19, tindrà lloc un canvi de règim atmosfèric que portarà amb si pluges i un augment important en les temperatures, especialment en el cas de les mínimes.





Aquest canvi en el temps ve provocat per una borrasca atlàntica que s'acosta per l'oest i que aportarà aire càlid i humit, i precipitacions en forma de pluja, sobre la Península i Balears.





La present situació anticiclònica, que afavoreix les gelades generalitzades i, per això, la persistència de la neu i de les plaques de gel a terra, romandrà fins el dimarts 19, encara que aquestes gelades seran cada dia més febles. De fet, aquest dilluns encara s'esperen gelades fortes (temperatures inferiors a -8 ° C) en àrees de sud de sistema Ibèric i en zones baixes de la Comunitat de Madrid i de Toledo, així com a Pirineus.





Durant el dimarts 19 s'establirà un flux temperat i humit de el sud-oest que precedirà l'entrada, a últimes hores del dia per Galícia, d'un front fred que durant el dimecres produirà precipitacions a bona part de la Península, que seran més intenses i persistents a la meitat occidental peninsular.





S'espera que durant el dijous i el divendres continuïn les pluges associades a successius fronts atlàntics i es mantingui el flux càlid de sud-oest, el que provocarà un augment de les temperatures, donant lloc a valors clarament més alts de l'habitual per l'època de l'any , no només durant aquests dies, sinó també en dies posteriors.





Segons adverteix l'AEMET, aquest augment de les temperatures, especialment de les mínimes, juntament amb les pluges, provocarà una progressiva fusió de la neu acumulada durant aquests dies. Com a conseqüència, és probable que s'incrementi de manera significativa el cabal dels rius, especialment en aquells les conques mantenen grans extensions de neu, en particular de l'Tajo, el Duero i l'Ebre.





ONCE PROVINCIAS, EN ALERTA DEMÀ PER FRED



Durant la jornada d'aquest dilluns, encara onze províncies continuaran amb avisos per temperatures mínimes.





Segons la predicció de l'AEMET, per a aquest dilluns són probables les precipitacions febles a primeres hores al Cantàbric oriental, sense descartar-en algun punt de l'litoral català.

Així mateix, estarà ennuvolat o amb intervals de núvols baixos matinals a Galícia, alt Ebre, sistema Ibèric i interior de Catalunya, i poc ennuvolat o amb alguns intervals ennuvolats a Balears, nord-oest de Canàries i, de núvols alts, al terç sud peninsular. A la resta, predominaran els cels clars.





També hi haurà probabilitat de boires matinals a Galícia, alt Ebre, interior de Catalunya i àrees de l'seves de el sistema Ibèric.





Pel que fa a les temperatures, les màximes experimentaran un descens en l'àrea mediterrània i un ascens a Galícia, Cantàbric oriental i àrees de la Meseta. Les mínimes pujaran a la Meseta i baixaran a Galícia, Pirineus i nord de l'àrea mediterrània. A la resta de país, es preveuen pocs canvis.





En qualsevol cas, seguirà havent gelades a tota la Península (excepte al litoral, vall de l'Ebre i Andalusia occidental), que seran més intenses als Pirineus i la Meseta i sud de sistema Ibèric, amb alguna probabilitat de continuar sent localment fortes en aquest última zona i al nord de l'altiplà Sud.





Així, encara onze províncies continuaran en avís per temperatures mínimes. És el cas de: Terol, Guadalajara, Toledo i Madrid, en alerta taronja (risc important), així com Osca, Saragossa, Àvila, Valladolid, Zamora, Conca i València, en alerta groga (risc).





Finalment, aquest dilluns bufarà vent de component nord girant a oest o sud-oest al nord de l'àrea mediterrània; a Canàries serà de component est; i s'espera vent fluix o en calma a la resta, tenint a component sud a Galícia i el Cantàbric.





Només Tarragona estarà en avís per vent, encara que el vent provocarà mala mar a Menorca i Girona, que estaran en avís per onatge.