Quan et marxes Rafael Ribó?

Possiblement la infumable forma de perllongar el seu mandat al Consell General de Poder Judicial, gràcies a la incompetència política dels dos grans partits de Parlament espanyol és, ara mateix, el problema més seriós que té l'Estat, que amenaça de crear a Europa una reacció molt dura contra el nostre país per la forma amb la qual entenem la independència judicial tant polítics com jutges.





A Catalunya, per exemple no som millors que Madrid, i per exemple gens edificant només hem de dirigir la vista cap a la nostra manera de fer els ulls grossos en tantes coses que donen veritable fàstic per la inacció social, però sobretot política, i que només alguns periodistes ens atrevim a denunciar. Vegem un cas escandalós: Don Rafael Ribó, encara avui té un salari anual brut de gairebé 130.000 euros (o sigui, un 55% més que el que rep el president de Govern espanyol), a més de les despeses de representació, el que el situa com un dels càrrecs públics més ben pagats no només de Catalunya sinó de tot Espanya . Ocupa el càrrec des de l'any 2004, és a dir, des de fa 17 anys en el qual segueix, sense que les forces independentistes facin el menor esforç per enviar-lo a casa ja que les seves decisions els afavoreixen generosament.





















A Ribó, se'l coneix també a Catalunya amb l'etiqueta de "enterramorts de el PSUC" perquè quan va desaparèixer electoralment l'històric partit dels comunistes catalans, ell i no un altre, era el secretari general de la formació. Pertanyent a la també anomenada "gauche divine de l'caviar" provocant polèmiques polítiques des d'un viatge pagat per assistir en avió privat a una final europea d'Barça, o la defensa a ultrança d'una sanitat catalana gestionada pels seus protectors polítics actuals que només perilla per culpa dels ciutadans espanyols que són atesos aquí.









En declaracions a la SER Don Rafel deia: "La sanitat de Catalunya és una sanitat excel·lent, li ho puc assegurar. La prova és que vénen d'altres comunitats autònomes a operar-se a Catalunya. Jo no sé si aquesta és la llista d'espera més llarga, depèn de com la enfoquem. Però el que sí que li puc garantir és que un dels dèficits de la sanitat pública de Catalunya és que té un sobrecost amb la gent que ve a Catalunya a operar-se ".





Semblant despropòsit va provocar un terratrèmol polític en els mitjans de comunicació que encara perdura a la xarxa perquè, van ser tantes i tan diverses les personalitats sanitàries de Catalunya i de la resta de l'Estat que "li van posar a caldo", que si vostès, revisen el tema en Internet es poden passar moltes hores gaudint de la lectura de missatges i articles de tota índole i procedència. A Síndic se li va anar l'olla, i sobretot, se li va notar massa que no tenia ni punyetera idea del que estava afirmant sanitàriament parlant. Després el Jutge de la Mata li va treure ferro a la seva viatge gratis total per veure a l'Barça, perquè ho va atribuir més aviat a la relació personal de Ribó amb l'empresari que l'hi va pagar, però no ha pogut evitar que els periodistes que coneixem les seves aragoneses no ens tragáramos la sentència, que pot ser molt legal però escassament ètica per part de beneficiari.





Un Síndic honest no admet aquestes coses. L'assumpte malgrat que es va arxivar un parell de vegades, va conèixer la petició d'Anticorrupció per reobrir el cas. Una cosa que no es va aconseguir perquè aquest és un país al si hi ha Opera al Liceu es rep a la porta amb tots els honors de Cap d'Estat a l'corrupte Jordi Pujol com si aquest ex president de la Generalitat fos avui un polític Honorable i no un subjecte que busca la manera d'escapolir-se de les seves responsabilitats penals amb absoluta impunitat. Una notícia publicada en Veu Populi la setmana passada per un col·lega, que com nosaltres, sempre es mulla.





I aquí atur meu relat per fer una pregunta molt senzilla que és la que motiva aquest article dirigit als que han convocat eleccions a Catalunya a celebrar el dia 30 de Maig, Sant Ferran patró de Sevilla, i el meu sant per més conya. ¿Van vostès. Senyors dels partits polítics de Catalunya a manar a casa al senyor Rafael Ribó i Massó i tornar la credibilitat a la institució, o com en el cas Pujol es faran un Tancredo davant de tanta desvergonya política ?.





Jo mateix, per la meva part només li puc dir a l'interessat ¿No creu vostè. Senyor Rafael que als seus 75 anys hauria de Vè. Descansar de tant viatge pagat per la Sindicatura a la qual tant s'aferra, si casoplón de la Cerdanya a grata companyia de la seva intel·ligent dona també funcionària d'Alta graduació professional a la Diputació de Barcelona, on els sous també són generosos, i donen perquè vinguin a casa veïns molt honorables a despatxar assumptes qualificats en periodisme com de "off the record" que tant serveixen d'alegre xerrada a l'hora de el cafè ?.





Anem Ribó vés-te'n ja, que això teu supera amb escreix al de Consell de l'Poder Judicial, ia Catalunya a molts catalans se'ns cau la cara de vergonya. Per cert Senyors de la CUP que els sembla a vostès. Aquest assumpte, per què estan vostès. Tan callats ?.