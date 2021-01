30M. Increpen una carpa de Vox a Molins de Rei

Vox ha instal·lat una carpa informativa, aquest diumenge a Molins de Rei per recollir els avals corresponent a l'0,1% de el cens electoral de la circumscripció de Barcelona, exigits per la Junta Electoral Provincial de Barcelona per presentar-se a les eleccions catalanes, que finalment podrien celebrar-se el proper 30 de maig.





@Vox









A Molins s'han mobilització per boicotejar l'acte els antifeixistes locals que han repartit cartells informatius sobre el projecte polític de VOX i han enganxat diversos d'aquests cartells on podia llegir-se "Ni un vot a Vox", "feixista" o "extrema dreta".





"Votar Vox és votar per treure els diners als pobres per donar als rics" mentre en plena plaça de l'Ajuntament- membres de Vox repartien els fullets del seu programa electoral "10 Mesures per a Catalunya" amb les que es presenten a aquestes eleccions catalanes.









VIDEO DE L'INCIDENT A MOLINS DE REI









@Vox. 17 gener 2021.