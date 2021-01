El Barça perd el seu primer títol del curs amb Messi expulsat

Dues dianes d'Antoine Griezmann que ha avançat en dues ocasions en el marcador al Barça davant l'Athletic, no han estat suficients per conquerir la Supercopa d'Espanya després d'una dolenta versió de l'equip de Koeman molt tou en defensa. Un gol in extremis d'Asier Villalibre precedit d'una innecessària falta de Lenglet a punt de finalitzar el partit i un golàs d'Iñaki Williams a l'inici de la pròrroga han arrodonit un dolorós 2 a 3 amb Messi expulsat per agressió a l'esmentat Villalibre a les acaballes de el temps suplementari.





Després de dues pròrrogues en quatre dies, l'equip blaugrana ha acabat morint a la riba, deixant escapar el primer títol del curs (el primer trofeu de la "Era Koeman" haurà d'esperar) i amb Leo Messi perdent els papers a la recta final de la segona part del temps suplementari després de no ser capaç el quadre barcelonista d'aguantar el 2 a 1 en els minuts finals del primer acte.





@rfef





L'equip de Koeman no ha pogut assolir el seu catorzè entorxat en una competició impulsada, precisament, pel recordat (no poques vegades enyorat amb els seus defectes i virtuts) president Josep Lluís Núñez. Amb un Messi que ha jugat d'inici, malgrat els seus problemes musculars que li van impedir actuar a la semifinal contra la Reial Societat, la derrota trenca la bona dinàmica de les últimes setmanes a la Lliga.





Amb un inici de temporada molt erràtic, aquesta Supercopa d'Espanya (un trofeu que no té obviament la importància d'una Champions o una Lliga) semblava més necessària que mai per confirmar les bones sensacions dels de Koeman que s'havien reenganxat al torneig de Lliga enfilant-se a la tecera posició amb 34 punts ... per sota de l'Atlètic (41) i d'un Reial Madrid (37) que ni tan sols ha pogut comparèixer cdavant el Barça a la final d'aquest diumenge guanyada per un solvent Athletic Club de Marcelino García Toral que ha acabat demostrant més ofici.





Messi (màxim golejador de la competició amb catorze dianes) haurà d'esperar, també, accedir al seu 35è títol amb la samarreta blaugrana. El Barça, que va arribar a l'Estadi de la Cartuja de Sevilla sense cap entorxat després d'un any i vuit mesos, també. No ha exhibit Leo seva millor versió com tampoc la part defensiva de l'equip amb jugadors com Clément Lenglet i Jordi Alba concendint moltes facilitats ... en contraposició, paradoxalment, a un molt bon Ronald Araujo.