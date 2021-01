El Govern central es reuneix aquest dilluns amb els autònoms per abordar la pròrroga del cessament d'activitat

El Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions es reunirà aquest dilluns a les 17.00 hores amb les principals organitzacions que representen els treballadors per compte propi per abordar la pròrroga de la cessació d'activitat, que finalitza aquest 31 de gener a l'igual que els expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO).













El passat mes de desembre la Seguretat Social va abonar un total de 248.440.000 d'euros a més de 349.342 treballadors autònoms als quals els ha estat concedida alguna de les prestacions posades en marxa per fer front a la situació per la qual travessen com a conseqüència de la pandèmia.





Des de març s'han abonat un total de 4.924.000 d'euros en prestacions. En aquestes xifres estan inclosos els autònoms beneficiaris de la prestació de cessament per haver-se vist obligats a suspendre la seva activitat de forma temporal per la resolució administrativa relacionada amb el control de la pandèmia, els que reben la prestació compatible amb l'activitat, l'extraordinària per tarifa ingressos i les ajudes a autònoms de temporada.





El president de la Federació Nacional d'Associacions de Treballadors Autònoms (ATA), Lorenzo Amor, va denunciar aquesta setmana en el seu perfil de Twitter que el Govern encara no havia fixat data per a la pròrroga el cessament d'activitat per als autònoms.





"Després de diverses reunions sobre ERTO, els autònoms seguim sent els últims a convocar", ha destacat, després d'apuntar que per donar certesa als autònoms, cal eliminar el requisit per a accedir a la prestació que obliga a haver estat beneficiari del cessament d'activitat entre març i juny.





També va demanar una exoneració de la cotització que sigui similar a la que tenen els treballadors del Règim General en els ERTO de limitació per a tots els autònoms que vegin restringida la seva activitat per ordre administrativa, en el nivell de l'administració que sigui. "No és lògic que qui no pot realitzar la seva activitat a el 100% pagui cotitzacions a el 100%", va deixar clar ATA.





D'altra banda, va instar que els autònoms de temporada que en 2018 o 2019 hagin cotitzat en mesos diferents de el període de juny a desembre puguin accedir a aquest ajut i que s'ajorni la pujada de la quota prevista per 2021, fruit de l'acord aconseguit en 2018, i que s'apliqui el 2022.





De la seva banda, l'organització d'autònoms UPTA va demanar al Ministeri d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions que aquesta setmana, com a data límit, s'aprovi la pròrroga de la prestació per cessament d'activitat, al menys fins al mes d'abril.





El president d'UPTA, Eduardo Abad, va confirmar converses amb l'equip de el ministre José Luis Escrivà per concretar el període en què es prorrogarà aquesta prestació, que ha estat la principal ajuda per als treballadors autònoms durant la crisi sanitària ia la qual s'han acollit gairebé el 60% del total dels treballadors per compte propi cotitzants a el RETA.





"Som conscients de les dificultats que afronten els milers d'autònoms que hauran de fer un esforç per poder demostrar a les mútues d'accidents de treball l'acreditació de tancaments obligatoris administratius", ha apuntat Abad, que adverteix que no haurà servit de res la feina realitzat fins ara si no es garanteix la continuïtat del cessament d'activitat en la tercera onada de la pandèmia.





Des UATAE, es considera que "no pot passar més temps sense que es millorin les condicions del conjunt del col·lectiu dels treballadors i treballadores autònomes". Per això, ha reclamat més ajudes directes per enfortir el teixit productiu del nostre país.





A més, ha recordat que les mesures per als autònoms segueixen "absents" i que al setembre es va deixar fora a activitats directament afectades per les restriccions sanitàries, com el taxi, activitats vinculades a l'oci, o la producció d'esdeveniments i cultura.





En aquesta línia, ha alertat que si no es comença a revertir la situació, recuperant la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als autònoms i amb l'impuls d'ajudes, la recuperació dels autònoms es veurà alentida.