Arrimadas qualifica d'insult que Iglesias compari a Puigdemont amb els exiliats del "franquisme "

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha qualificat aquest diumenge d ' "insult" que el vicepresident segon de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, compari a l'expresident de Cataluya, Carles Puigdemont, amb els exiliats pel franquisme.

















"Aquestes paraules de Pablo Iglesias són un insult per a tots els espanyols que es van veure obligats a abandonar el seu país per defensar la llibertat", ha assegurat Acostades en un missatge publicat a la xarxa social Twitter, , en què també ha explicat que "comparar a un pròfug de la justícia d'una democràcia amb exiliats de la dictadura és una indignitat".





En concret, Iglesias, preguntat sobre si defineix a Puigdemont com un 'exiliat' i si es pot comparar amb els que van haver de fugir de país per la dictadura franquista, ha opinat que si, atès que la seva actuació va estar motivada per les seves conviccions, malgrat al fet que ell no vol que Catalunya s'independitzi d'Espanya i pensa que el Govern de llavors, encara que tingués majoria absoluta, no disposava de legitimitat per decidir unilateralment sobre la independència.





"Però si es em diuen que el que va fer Puigdemont és igual que reprovable moralment que Joan Carles I, no estic d'acord", ha emfatitzat el líder de Podem en una entrevista a 'Salvados' de La Sexta.





El vicepresident segon del Govern ha assegurat també que no té la mateixa consideració moral la sortida de país de l'expresident de Catalunya, Carles Puigdemont, que s'ha "fotut la vida" per unes idees polítiques que no comparteix, que el cas del rei emèrit Joan Carles I, qui presumptament ha comès presumptes il·legalitats per enriquir-se.





També és partidari que els líders polítics condemnats pel 'Procés' no només rebin la llibertat sinó que no se'ls inhabiliti, perquè així puguin tornar a la política i ser elegits com a representants de la ciutadania.