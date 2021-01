Escrivà descarta reduir les pensions si l'IPC és negatiu i advoca per regularitzacions posteriors

El ministre de Seguretat Social, Inclusió i Migracions, José Luis Escrivá, ha descartat reduir les pensions si l'Índex de Preus de Consum (IPC) és negatiu i ha advocat per "regularitzacions posteriors perquè l'objectiu de manteniment de poder adquisitiu es respecti a al llarg de el temps ".

Escrivà ha remarcat que el Govern aborda costat dels agents socials fórmules que entenen "el manteniment de el poder adquisitiu al llarg de el temps i no en un moment concret".





"Si hi ha anys en què, bé es produeix una caiguda de l'IPC i per tant un guany de poder adquisitiu, o bé hi ha anys en els quals la inflació acaba per sota de la inflació esperada que ha fixat la pensió per a aquest any, hi haurà un mecanisme de compensació al llarg de el temps que sigui senzill i comprensible ", ha afegit el ministre.





Escriva ha afegit que espera arribar a un acord "en poques setmanes" amb els agents socials sobre la fórmula de manteniment de el poder adquisitiu dels pensionistes, la reforma de sistema de jubilació anticipada i els nous incentius de jubilació demorada, ha dit.









Aquest és el primer bloc de mesures que planteja el Govern per a la reforma de les pensions, que portaran a Congrés en el primer trimestre: "Abans de proposar el segon bloc de reformes, encara hem de fer números i càlculs, que posarem a disposició de els agents socials al llarg del primer semestre, amb l'esperança que el segon semestre sigui de tramitació parlamentària perquè estigui en vigor el gener del al 2022 ".





En aquesta segona etapa s'abordarà, si escau, si és convenient allargar de 25 a 35 anys el període de cotització que serveix de base per calcular la quantia de cada pensió, un tema que el ministre ha qualificat de "complex".





També llavors s'estudiarà si hi ha d'haver un mecanisme per ajustar la quantia de la pensió a la major esperança de vida: "Però en cap cas traslladarà la càrrega de l'ajust de forma automàtica sobre els nous pensionistes, amb poca capacitat d'adaptar-se, que és el que implica el model de l'2013 [que no ha arribat a entrar en vigor], que anem a derogar ".





ERTES I ÀMBIT LABORAL





També explicat que l'acord per a la pròrroga dels Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTES) està "pràcticament ultimat" i que només estan pendents detalls tècnics, a l'espera de la ratificació de les juntes directives de les organitzacions empresarials convocades per a aquest dimarts .





"No ens han plantejat que s'aixequi la clàusula de salvaguarda l'ocupació en la taula negociadora", ha detallat, i s'ha mostrat convençut que hi haurà un acord ple entre els agents socials i el Govern.





Amb la pròrroga fins el 31 de maig --ha explicat-- la mesura tindria un cost d'uns 5.500 milions aquest any, "sumant les exoneracions de quotes a la Seguretat Social i les prestacions de l'Sepe".





En matèria laboral, Escrivà ha considerat urgents dues qüestions: garantir que les persones en atur des d'abans de la reforma que va endarrerir l'edat de jubilació puguin retirar-se als 65 anys, i aplicar la reforma de l'complement de maternitat després de la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (UE) que obliga a reconèixer la mateixa prestació als pares.