Cristina Cifuentes s'asseu aquest dilluns al banc dels acusats acusada de falsejar l'acta que acreditava el seu TFM

L'expresidenta regional Cristina Cifuentes s'asseurà a partir d'aquest dilluns al banc dels acusats de l'Audiència Provincial de Madrid per un delicte de falsedat documental en relació a l'acta que acreditava la defensa del seu Treball de Fi de Màster dels estudis de postgrau que va realitzar a la Universitat Rei Joan Carles de Madrid (URJC), un judici que arriba gairebé tres anys després de la seva dimissió i que se seguirà per streaming davant l'alta incidència de casos del Covid-19.













La exdirigent popular, al front del Govern regional entre 2015 i 2018, serà jutjada per la presumpta comissió d'un delicte de falsedat documental. El dies assenyalats són el 18, 22, 25 i 29 de gener. La vista ja es retard com a conseqüència de la pandèmia.





El primer dia s'iniciarà amb les qüestions prèvies que formularan les parts que així ho desitgin. Si donés temps, amb posterioritat es donarà pas a les declaracions de les tres processades.

L'expresidenta regional i ara tertuliana televisiva s'enfronta a una petició fiscal de tres anys de presó per falsejar presumptament l'acta que acreditaria una defensa del TFM, una exposició que segueix defensant que va fer.





A més de Cifuentes, es jutjarà a la llavors professora de la URJC Cecília Rosat i a la exassessora de la Conselleria d'Educació, María Teresa Feito.





L'exdirector de l'Institut de Dret Públic Enrique Álvarez Conde, un altre dels acusats i que dirigia el polèmic màster, que va morir a l'abril de 2019 enmig del procés judicial.





A Rosat se li demana com a autora de la falsificació de l'acta 21 mesos de presó, és a dir, una pena inferior a la de l'expresidenta madrilenya perquè va reconèixer els fets i va col·laborar en la investigació. Mentre que Feito s'enfronta també a tres anys i tres mesos de presó.





A més dels tres anys de presó, el fiscal demana per a Cifuentes 20 mesos a una quota diària de 50 euros (al voltant de 30.000 euros), per Feito 15 mesos amb una quota diària de 10 euros i per Rosat 4 mesos amb una quota diària de cinc euros.





Inductora d'FALSIFICACIÓ





El fiscal considera a Cifuentes inductora de la falsificació d'una acta "sabent" que acreditava una defensa de Treball de Fi de Màster (TFM) "que mai es va produir" i que va exhibir en diversos mitjans i xarxes socials "per evitar les nefastes conseqüències polítiques a les que hauria enfrontar-se ".





El fiscal assenyala a Cecilia Rosado com a autora de la falsificació de l'acta perquè va reconèixer els fets i va col·laborar en la investigació. L'escrit d'acusació situa en primer lloc cada un dels acusats en el càrrec que exercia quan es van produir els fets.





Així, recorda que Enrique Álvarez Conde era catedràtic de Dret Constitucional a la Universitat Rei Joan Carles, situada en Vicálvaro ,; Maria Teresa Feito Higueruela era assessora de la Conselleria d'Educació de la Comunitat de Madrid i funcionària de la URJC; Cristina Cifuentes exercia el càrrec de presidenta de la Comunitat de Madrid i Cecilia Rosado treballava com a personal laboral en la mateixa URJC.





Aquesta última va ser nomenada directora de l'Màster en Dret Autonòmic i Local a l'octubre de 2011, impartit en el curs 2011-2012, per l'Institut de Dret Públic. El referit Institut, associat a la URJC i especialitzat en estudis jurídics de post grau, era dirigit per Álvarez Conde.





A continuació fa referència a una informació publicada al març de 2018 al diari digital eldiario.es en la qual es feia constar que l'alumna Cristina Cifuentes no tenia aprovades totes les assignatures així com el Treball Fi de Màster (TFM) de l'Màster Universitari en Dret públic de l'Estat Autonòmic de l'Institut de Dret públic de la Universitat Juan Carlos de Madrid de l'any 2011/2012.





"Donada la situació que aquesta notícia li va provocar a l'acusada Cifuentes, aquesta es va posar en contacte amb la també acusada Mª Teresa Feito, atès que la mateixa havia estat professora a la citada Universitat durant anys i tenia una bona relació amb molts dels seus professors , el rector, així com amb l'acusat i catedràtic Enrique Álvarez Conde, perquè la mateixa faci les gestions oportunes amb la finalitat de resoldre la crisi que la notícia havia provocat ", afegeix la Fiscalia.





Segons el fiscal, Feito va accedir al que sol·licita per l'expresidenta madrilenya i que, d'acord amb Álvarez Conde, "i sabent que Cristina Cifuentes, no havia superat totes les assignatures, no havia fet el Treball Fi de Màster i no hi havia procedit a la seva defensa ", van decidir que es confeccionaria una acta.





A l'acta se li donaria "aparença de versemblança" per acreditar de cara als mitjans de comunicació, que l'expresidenta de la Comunitat de Madrid havia cursat el màster amb normalitat i superat tots els tràmits necessaris per a l'obtenció del títol acadèmic corresponent.





Així, el 21 de març de 2018, després d'una roda de premsa donada pel rector de la Universitat, acompanyat per Álvarez Conde i un altre professor, per explicar la versió de la Universitat sobre la notícia publicada, el catedràtic de Dret Constitucional qui seguia dirigint de facto i a tots els nivells l'Institut de Dret Públic, va trucar a Cecilia Rosado.





Així, li "va donar instruccions per confeccionar una acta en la qual es reflectís que l'acusada Cristina Cifuentes havia defensat el TFM el dia 2 de juliol de 2012 davant el Tribunal conformat per l'acusada Cecilia Rosado, com a secretària, Clara Souto, com a vocal, i Alicia López dels Mossos, com a president ".





Per la seva banda, Cecilia Rosado, donada la "forta jerarquia" existent entre ella i el catedràtic i "davant la por de les possibles conseqüències negatives per a la seva feina, de no acatar el que se li demanava", va accedir a confeccionar una acta seguint les indicacions rebudes.





És més, va fer constar "formalment" després de les dades d'identificació del Màster de l'alumna Cristina Cifuentes Conca el nom del director, Enrique Álvarez Conde, i membres de tribunal que: "Reunits el Tribunal d'Avaluació amb data 2012.07.02, acorda atorgar a l'alumne la qualificació global de notable (7 * 5) ", estampant en la mateixa la seva signatura, i dues més a imitació de la de les seves altres dues companyes, les professores esmentades, Clara Souto, i Alicia López dels Mossos.





A continuació va crear un e-mail a nom d'Álvarez Conde i va enviar l'acta a l'correu electrònic de rector, Javier Ramos López, "que ignorava les manipulacions realitzades".





Aquest mateix dia, a més, de forma "insistent" i "aclaparador" Maria Teresa Feito va cridar fins a 21 ocasions al telèfon personal de Cecilia Rosado "indicant-li que aquella situació hauria de quedar resolta com sigui i que en cas contrari l'acusada Cristina Cifuentes els anava a tallar el cap ".





