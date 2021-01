Israel assegura haver bombardejat "objectius militars" de Hamas a Gaza en resposta a dos projectils

L'Exèrcit d'Israel ha assegurat aquest dilluns que ha bombardejat "objectius militars" del Moviment de Resistència Islàmic (Hamas) a la Franja de Gaza en resposta a dos projectils que han disparat des de l'enclavament contra la localitat d'Ashdod.





"Aquest vespre a primera hora, han disparat dos coets des del nord de la Franja de Gaza cap a la costa, prop de la ciutat d'Ashdod", ha dit l'Exèrcit d'Israel, que ha ressaltat que "en resposta, uns avions de combat han bombardejat objectius militars de Hamas a Gaza".













"Hamas assumirà les conseqüències de la seva activitat terrorista contra civils israelians", ha manifestat en un missatge a través del seu compte de Twitter, sense pronunciar-se sobre si hi ha hagut víctimes en territori israelià.





Segons el diari 'The Jerusalem Post', els projectils han impactat en espais oberts i no han causat víctimes. Així mateix, ha destacat que les alarmes antiaèries no han saltat perquè no han caigut a zones residencials.





Els bombardeigs israelians han abatut una instal·lació a l'est de Rafah i una altra a prop de Khan Yunis, totes dues al sud de l'enclavament palestí, i han provocant danys materials sense cap víctima mortal, tal com ha informat l'agència palestina de notícies WAFA.





L'alt el foc que van acordar Israel i Hamas a l'agost, amb la intervenció de Qatar, ha viscut diversos incidents des d'aleshores. La Franja, que controla Hamas des del 2007, viu sota el bloqueig d'Israel i Egipte.