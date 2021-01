Desarticulada una organització criminal dedicada a el tràfic internacional de cocaïna a gran escala

Agents de la Policia Nacional, de la Guàrdia Civil i funcionaris de l'Agència Tributària han desarticulat una organització criminal presumptament dedicada a el tràfic internacional de cocaïna a gran escala, als qui se'ls ha confiscat un total de 2.065 quilograms d'aquest estupefaent. Dotze persones han estat detingudes durant una operació que s'ha dut a terme després de més d'un any d'investigació, acusades d'haver creat una xarxa de narcotraficants que simulaven un teixit empresarial legal per introduir notòries quantitats de cocaïna a Espanya.





Les actuacions policials s'han dut a terme a les províncies de Cadis, Conca, Madrid, Màlaga, Múrcia, Sevilla, Tarragona i València.





Les investigacions policials sobre un nucli d'individus assentats a les províncies de Múrcia i Sevilla es van iniciar a principis d'l'any 2020, donant lloc a la identificació d'una organització criminal tenia com a finalitat crear un teixit empresarial d'aparença legal, important carbó vegetal entre Sud-amèrica i Europa per poder introduir, sense ser detectats, grans quantitats de cocaïna a Espanya a través dels principals ports espanyols.













Amb aquest objectiu, l'organització va començar la seva activitat a través del Port de Barcelona, arribant a introduir desenes de contenidors de l'esmentat carbó. Tot això amb la finalitat de crear una aparença d'activitat legítima i preparar un enviament posterior de cocaïna oculta en el carbó. Una vegada que els contenidors arribaven a Barcelona, eren traslladats a una nau que l'organització havia llogat a Tarragona, en la qual es tenia previst extreure la droga quan finalment es realitzés el primer enviament. Després de diversos mesos, com a conseqüència de problemes de logística amb el carbó emmagatzemat i per les limitacions derivades de la pandèmia de l'coronavirus, els investigats es van veure obligats a tancar aquesta via d'entrada, havent de generar tota la infraestructura i logística novament al Port de Algesires des de mitjans d'abril.





Des de Brasil i Paraguai es gestionava la importació de la cocaïna





Durant els següents mesos es va poder identificar plenament a tots els components de l'estructura criminal, estant liderada per dos famílies els principals membres es trobaven al Brasil i Paraguai, des d'on van gestar tota l'operativa de la importació de la cocaïna. El següent esglaó estava conformat per individus que creaven empreses amb la intenció de simular un tràfic de mercaderia legal amb productes com carbó, arròs, melassa o productes sanitaris, molt demandats en l'actual crisi sanitària. Aquests últims es trobaven establerts a Sevilla i operaven en les localitats de Marbella, Algesires, Cadis i la mateixa capital andalusa. Els líders de l'organització incloïen testaferros en totes les empreses per tal d'ocultar la veritable identitat dels mateixos i obtenir abundants beneficis després de la introducció de la mercaderia.





El nexe d'unió entre la cúspide de l'organització i la branca empresarial es va consolidar a València amb una experta en blanqueig de capitals que canalitzava els diners de l'organització per capitalitzar l'operació de narcotràfic, diversificant els seus mètodes d'actuació i ocultació amb l'ús de moneda digital. Aquesta persona era garantia d'èxit, ja que moltes màfies de països de l'est d'Europa i de Sud-amèrica recorrien als seus serveis a causa de la facilitat d'ocultar els diners originat amb el tràfic de drogues, armes o el tràfic de persones, i donar-li sortida per seguir finançant el crim organitzat a el més alt nivell.





A causa de l'alta especialització de l'organització, va ser necessària la intervenció de més de cent línies telefòniques per part dels agents, així com nombroses vigilàncies i seguiments per nombroses províncies espanyoles. També va ser necessari l'anàlisi de gairebé 200 contenidors importats des dels ports de Brasil i Paraguai fins a Espanya.

40 tones de carbó van servir per ocultar la droga





Després d'una anàlisi exhaustiva, es va procedir a l'obertura d'un dels contenidors que l'organització havia importat des de Paraguai fins al Port d'Algesires, trobant-se al seu interior un total de 63 fardells que transportaven 2.065 quilograms de cocaïna, els quals es trobaven ocults entre 40 tones de carbó, amb la clara intenció de dificultar la seva localització.





Finalment, es van dur a terme un total de 16 registres en domicilis, despatxos professionals i establiments, procedint a la detenció de dotze persones ia la investigació de tres, havent-se emès, a més, ordres internacionals de detenció per als ara imputats, i que es troben pendents de respondre davant l'autoritat judicial competent.