Izquierda en Positivo estudia recórrer l'ajornament de l'14F

Izquierda en Positivo ha anunciat aquest dilluns que estudia recórrer el decret d'ajornament de les eleccions catalanes per considerar que suposa "una greu vulneració de la Constitució, de la Llei Orgànica de Règim Electoral General (LOREG) i de l'Estatut, i sobretot una burla a la ciutadania ".

















En un comunicat, la formació creu que es vulnera concretament l'article 68 de la Constitució que estableix que les eleccions han de tenir lloc entre els 30 i 60 dies des de la fi de l'mandat, "per compliment de l'termini o dissolució".





També opinen que el decret vulnera l'article 75 de l'Estatut, que disposa que les eleccions han de tenir lloc entre els 40 i 60 dies següents a la data de publicació de l'decret de convocatòria, "que en aquest cas es va signar el 21 de desembre i es publicar un dia després al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) "i conclouen que no es poden dur a maig.





Izquierda en Positivo ha recordat que la LOREG no permet la suspensió d'uns comicis ja convocats: "D'aquí que la decisió de govern català ens generi seriosos dubtes sobre la legalitat de tal suspensió".





A més, incideixen que el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, és president en funcions i insisteixen que, per tant, té limitació legal per poder exercir de president: "No pot convocar eleccions, ni destituir o triar consellers de la Generalitat. Els seus capacitats estan restringides ".





"Això diferencia aquestes eleccions a les del País Basc ia Galícia, quan els presidents autonòmics d'aquestes regions van ajornar, després de consultar-ho amb les juntes electorals i els partits, les eleccions previstes", han remarcat.