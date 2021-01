La regió metropolitana Sud de Barcelona té una situació epidemiològica molt complicada

Els Comitèe d'Emergències locals de la comarca han fet especial incís en la precaució que s'ha de tenir davant de la delicada situació epidemiològica que a hores d'ara pateix la regió metropolitana sud.





















La taxa de contagis a la regió metropolitana sud se situa a l'1,71, una dada molt elevada que augmenta considerablement la pressió hospitalària.









Respecte a les visites a les residències de persones grans, la Generalitat ha aprovat una nova normativa que preveu fer les visites amb més seguretat i que comportaria el fet de fer-se un test ràpid abans d'entrar a la residència per veure si es pot realitzar la visita reduïnt al màxim les possibilitats de contagi.









Aquest text ràpid d'antígen (TAR) es faria a totes les persones que visiten a persones que visquin en centres residencials. Si el resultat del cribatge és positiu no s'autoritzarà la visita i es derivarà a la persona al Centre d'Atenció Primària. Les residències, però, estan a l'espera de conèixer com es facilitaran aquestes tests ràpids i com es gestionaran.