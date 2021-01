El Corte Inglés té 3.000 treballadors en ERTE i la xifra seguirà creixent

Les restriccions que estan aplicant les comunitats autònomes estan passant factura a El Corte Inglés (ECI) i els seus treballadors. A hores d'ara ja hi ha ERTES aprovats o en tràmit en al menys quatre comunitats autònomes i la llista podria créixer aviat.













Les autonomies més afectades són aquelles que ja van imposar restriccions a el comerç. Així, els centres comercials de van baixar les persianes el passat 12 de gener per, al menys, 15 dies. Allà ECI només podrà mantenir oberts el supermercat de productes bàsics, com durant el confinament de primavera. El resultat és que uns 1.000 treballadors estan en ERTO fins al dia 26, segons la xifra comunicada per fonts sindicals a Voz Populi.





UN ERTO APROVAT-TRES EN TRÀMIT





Amb tot, la comunitat més afectada no és Balears, sinó. Les citades fonts estimen que 1.600 treballadors es veuran afectats allà. Les grans superfícies, de més de 400 metres, no poden obrir els caps de setmanes. Els centres comercials estan tancats tots els dies, llevat botigues essencials, com les d'alimentació.





A Castella - Lleó els operaris afectats seran uns 830. En aquesta comunitat tots els centres comercials, aquells recintes de més de 2.500 metres, estan tancats i totes les botigues estan pendents de la batalla amb Moncloa sobre el toc de queda, per ara vigent des les 20 hores.





ECI també està tramitant un ERTO a Extremadura, que afectarà uns 300 assalariats. La comunitat, la que pateix una major incidència acumulada a Espanya, va tancar tots els comerços no essencials en totes les localitats de més de 5.000 habitants, el que en la pràctica deixa a ECI només amb els supermercats oberts.





Els ERTES de Catalunya, Extremadura i Castella Lleó encara estan superant els tràmits administratius. L'únic aprovat és el de les Balears, tot i que encara no s'ha publicat en el butlletí oficial.





La llista d'Expedients creixerà a mesura que les autoritats s'endureixin les mesures, com sembla previsible aquesta setmana. Recentment, Andalusia va tancar el comerç a partir de les 18 hores, Cantàbria tanca les grans superfícies els caps de setmana, València redueix l'aforament a l'30% en els comerços, la Rioja tanca el comerç a les 17 hores, etc. ...





¿I a Galícia? Per ara només hi ha uns 30 treballadors afectats, els de les cafeteries dels centres comercials de Vigo, Santiago i la Corunya, on l'hostaleria només pot obrir en terrasses fins a les 18 hores. També hi ha petites quantitats d'operaris sense treballar en cafeteries d'altres autonomies com Castella Lleó o Múrcia.





"SACRIFICI" D'UNA PLANTILLA QUE PERD PODER ADQUISITIU





Així les coses, la xifra d'assalariats de ECI, un dels majors ocupadors d'Espanya, afectats per ERTO ronda els 3.000. Encara està lluny dels 10.000 afectats pels ERTEs de Tardor, però és probable que s'aproximi a aquesta xifra aviat, vist l'avanç de la pandèmia.





Lluny estan encara les xifres de la primera onada, quan ECI va llançar el major ERTO d'Espanya, que va afectar directament a gairebé 26.000 empleats. Llavors va completar el salari dels seus treballadors, mesura que ha esquivat davant la seva difícil situació econòmica en els ERTEs de tardor i de 2021, malgrat les queixes d'alguns sindicats com CCOO davant el "sacrifici de la plantilla":