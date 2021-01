El Govern central planteja als agents socials la pròrroga automàtica de tots els ERTO

El Govern està a l'espera que els agents socials donin el vistiplau a l'última proposta que va presentar a la taula de negociació per a la pròrroga dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO) fins al 31 de maig, en la qual es contempla la pròrroga automàtica de tots els procediments, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'Executiu.













No hi ha cap reunió de la taula de negociació programada a l'horitzó, ja que l'acord només està pendent que sindicats i empresaris comuniquin la seva decisió, el que podria produir-se en les pròximes hores.





Així, CCOO reunirà demà a la seva Comissió Executiva a les 9.00 hores per valorar l'última proposta de Govern, segons han informat avui fonts del sindicat. Cepime, per la seva banda, ha convocat al seu Executiva demà a la tarda, segons ha confirmat la patronal de la pime, mentre que CEOE també té previst reunir als seus òrgans de govern matí.





En el cas de la UGT, el sindicat ja va informar al seu Executiva la setmana passada del contingut de la pròrroga, que no comportarà canvis de calat que fa a la regulació actual, tot i que sí preveu agilitzar la tramitació d'aquests procediments, segons ha avançat la mateixa ministra de treball, Yolanda Díaz, fa uns dies.





En concret, l'última proposta de Govern planteja la pròrroga de tots els ERTO sense necessitat de noves autoritzacions administratives, el que estalviarà costos de gestió i burocràtics, segons fonts del diàleg social.





Al mateix temps, introdueix un mecanisme automàtic de canvi entre els anomenats ERTO d'impediment i de limitació perquè es pugui transitar entre ambdós tipus de ERTO sense necessitat d'autorització administrativa.





Per la resta, el plantejament de Govern és renovar en bloc tots el mecanismes actuals de protecció de treballadors i empreses, si bé no es descarta que se sumin nous sectors a la categoria de 'ultraprotegits', segons les mateixes fonts.





ES MANTÉ LA PROTECCIÓ ACTUAL A EMPRESES I TREBALLADORS





Amb el vistiplau de les organitzacions sindicals i empresarials a l'última proposta de Govern es tancaria així una negociació que, aquesta vegada, no ha arribat al punt límit gràcies al fet que en la pròrroga anterior, que finalitza el 31 de gener, es van abordar ja diverses situacions per les que podrien travessar les empreses, com limitacions temporals i impediments d'activitat derivades de les mesures restrictives adoptades per les comunitats autònomes per lluitar contra el Covid.





Encara que s'esperava que l'acord estigués ja tancat la setmana passada, alguns "esculls" d'última hora ho han dificultat, entre ells la demanda de la patronal que el compromís de manteniment de l'ocupació durant sis mesos es modifiqués perquè no s'haguessin de tornar tots els ajuts rebuts en cas d'acomiadar algun treballador que estigui en un ERTO.





No obstant això, aquesta petició ha caigut en sac estona, ja que ni el Govern ni els sindicats han acceptat flexibilitzar el compromís de manteniment de l'ocupació, al·legant que els recursos públics que sostenen els ERTO no poden servir per recolzar l'acomiadament de treballadors.





Tot i així, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, s'ha mostrat convençut que la nova pròrroga dels ERTO comptarà amb el suport ple de tots els agents socials, inclosos els empresaris, i ha xifrat en 5.500 milions d'euros el cost de mantenir els ERTO fins al 31 de maig (sumant exoneracions de quotes i prestacions per als treballadors).





Així les coses, la proposta de Govern per prorrogar els ERTO manté el compromís de manteniment de l'ocupació, així com l'esquema actual de ERTO, segons ha indicat la mateixa ministra de Treball. Així mateix, es mantindrà també la prohibició a les empreses que facin ERTO d'acomiadar, repartir dividends i realitzar hores extraordinàries.





A més, els treballadors afectats per ERTO seguiran tenint accés a la prestació sense període de carència, no els computarà el període consumit fins a gener de 2022 i la prestació equivaldrà al 70% de la base reguladora.





Segons les últimes dades de la Seguretat Social, a tancament de desembre estaven en ERTO més de 755.610 treballadors, encara que en el pic alt de la pandèmia dels treballadors protegits van arribar a ser més de 3,4 milions.





SECTORS 'ULTRAPROTEGITS' I ERTO DE LIMITACIÓ I IMPEDIMENT





La regulació actual dels ERTO estableix la pròrroga automàtica dels procediments per força major per a determinats sectors econòmics, i contempla dues figures, els ERTO d'impediment d'activitat i els ERTO de limitació d'activitat, als quals poden acollir-se totes les empreses, amb exoneracions bastant elevades, que en alguns casos arriben fins al 100%.





Els ERTO de força major amb pròrroga automàtica es limiten de moment a les empreses més afectades per la pandèmia l'activitat es classifiqui en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques (CNAE-09) previstos legalment.





Són els anomenats sectors 'ultraprotegits', als quals recentment, en el marc del pla de rescat al turisme, l'hostaleria i el comerç, es van afegir noves activitats, entre elles el comerç a l'engròs de begudes; els restaurants i establiments de menjars; les activitats dels jardins botànics, parcs zoològics i reserves naturals; els establiments de begudes, i les activitats de jocs d'atzar i apostes (casinos, bingos, loteries i cases d'apostes).





Tots els sectors que reben la qualificació de 'ultraprotegits' compten amb exoneracions de quotes d'entre el 75% i el 85%. D'aquestes exoneracions també poden beneficiar aquelles empreses que, tot i que no formin part d'aquests sectors, es troben en la seva cadena de valor o el negoci depèn majoritàriament d'ells.





En el cas de les noves modalitats de ERTO que es van introduir en l'última pròrroga, a les que poden acollir-se empreses de qualsevol sector, es distingeixen dos tipus: els ERTO per impediment d'activitat com a conseqüència de restriccions adoptades per les autoritats (per exemple, les empreses d'oci nocturn), i els ERTO de limitació d'activitat, destinats a les companyies que vegin alterada la seva activitat quan una autoritat local, autonòmica o estatal limiti, per exemple, els aforaments i els horaris.





Els ERTO de limitació d'activitat van acompanyats d'exempcions de quotes d'entre el 70% i el 100%, mentre que els ERTO d'impediment de l'activitat contemplen exempcions d'entre el 90% i el 100%.