El president de la U.A. Horta admet a Catalunyapress que Víctor Valdés "no ha donat amb la tecla".

El president de la històrica entitat Unió Atlètica d'Horta, Paco Carmona, ha afirmat a Catalunyapress que no es penedeix d'haver intentat, amb l'ex porter de l'Barça Víctor Valdés a la seva banqueta, un ambiciós projecte esportiu que admet "haver-se quedat a mitges "amb la sobtada sortida de l'ex porter internacional i ex-tècnic de l'juvenil del Barça i del Moratalaz.





Un indomable Valdés sembla tenir en el seu pròxim horitzó incoporar-se a l'estructura de futbol base blaugrana amb Joan Laporta si el candidat i ex màxim mandatari barcelonista recupera el control de el club en les eleccions previstes per al 7 de març. El de l'Hospitalet ha abandonat però a l'Horta, d'un dia per l'altre, en playoff de descens en el grup català de Tercera Divisió amb només nou punts (tres empats, cinc derrotes i dues victòries). Sense Valdés a la banqueta, els hortenses han empatat aquest passat diumenge a Banyoles.









Víctor Valdés ha acabat deixant a mitges el projecte de l'històric Horta. Foto: UAHorta





Carmona admet a aquest diari que Valdés "no ha donat amb la tecla" en el seu club. Entén que el seu fins ara tècnic (serà suplert per un altre exporter blaugrana, Jesús Mariano Angoy, gendre de Johan Cruyff i exentrenador dels juvenils de l'Hospitalet o Club Esportiu Europa) ha pogut valorar que els resultats "no li han sortit bé" per prendre una decisió combinat amb l'interès de Laporta a reclutar. El carismàtic president de club de el "Feliu i Codina" no amaga la seva gran decepció després de les esperances dipositades en una temporada que havia d'iniciar el camí d'una sòlida i triomfal etapa.





La veritat és que el pas de Valdés pel Horta no ha estat exempt de Polèmic a ... tal com li va passar tres mesos més tard d'arribar a l'Juvenil de l'FC Barcelona procedent de les seccions inferiors de l'Moratalaz. Els seus desencontres amb el responsable esportiu, Patrick Kluivert van ser sonats i van acabar (també) amb una abrupta sortida.





Al Feliu i Codina, en el debut dels hortenses en un amistós de pretemporada contra el Vilafranca al setembre, ja va ser expulsat de la banqueta. Setmanes més tard, va fulminar jugadors com David Corominas, Adri Gimeno o Sergi Moreno. Aquest últim, bregat futbolista en equips de Tercera Divisió i Segona B, va criticar amb molta duresa les formes emprades per Valdés. Mai abans, va sentenciar Moreno, les havia patit.





El president de l'Horta ha confirmat a Catalunyapress que, com en el cas de l'exporter de l'Barça, amb el flamant inquilí de la banqueta Jesús Maria Angoy "ens hemo donat una encaixada de mans" per certificar una incorporació qu espera reeixida. Recalca Carmona que "tot i que les coses no han sortit com esperava, queda una relació cordial amb Valdés.