Quines vacunes arribaran a Espanya? L'estratègia europea contra el coronavirus

L'única estratègia possible per acabar definitivament amb la pandèmia de coronavirus és la immunització col·lectiva, i per aconseguir-la hi ha dos camins: el contagi massiu o la vacunació massiva. Al març, alguns països com Suècia i el Regne Unit van optar per la primera via i el resultat va ser nefast - fins i tot Boris Johnson va acabar a l'UCI -, de manera que l'única solució possible, avui dia, és una campanya de vacunació.





La campanya de vacunació contra el Covid-19 es va iniciar el 27 de desembre de 2020 a tota la Unió Europea (UE) amb la intenció de projectar una imatge d'unitat. La Comissió Europea ha treballat per aconseguir vacunes per a tota la població, però una sola farmacèutica no és capaç de garantir suficients dosis per als 450 milions d'habitants dels 27 països que formen el club. Per aquest motiu, seran diversos els models de vacuna que acabin arribant als ciutadans.









De moment, la UE ha aconseguit tancar acords amb sis farmacèutiques amb les que pretenen adquirir 2.300 milions de dosis. Només dues d'aquestes vacunes han estat aprovades (Pfizer i Moderna), quatre es troben en fase III (Curevac, J & J i Oxford), i una en fase II (Sanofi). A CatalunyaPress hem recopilat les principals dades sobre cadascuna:





- Pfizer i BioNTech: La Unió Europea ha comprat 600 milions de dosis d'aquesta vacuna. L'Agència Europea del Medicament (EMA) la va aprovar el 23 de desembre de 2020, marcant el tret de sortida de la campanya de vacunació. S'administra en dues dosis amb un màxim de 21 dies de diferència i, tot i que té una eficàcia del 95%, és de les més complicades d'emmagatzemar, ja que necessitar estar a 80 graus sota zero per poder conservar-se. S'injecta al braç.





- Moderna: És la segona vacuna que va aprovar l'EMA, el 6 de gener de 2021, i Catalunya ja ha començat a administrar-ne les primeres dosis -la UE n'ha comprat 160 milions-. Igual que la de Pfizer, s'administra en dues dosis i, en aquest cas, amb un màxim de 28 dies de diferència. L'efectivitat de la vacuna arriba al 94,5% i, a diferència de la primera, és molt més fàcil d'emmagatzemar: conserva les seves propietats a 20 graus sota zero, una temperatura fàcilment assolible amb congeladors convencionals. S'injecta al braç.





- Oxford i AstraZeneca: La UE ha adquirit 400 milions de dosis d'aquesta vacuna que, tot i que l'EMA encara no ha aprovat, s'està administrant al Regne Unit des del 4 de gener. Cal administrar dues dosis amb un interval de 28 dies. La seva efectivitat oscil·la del 62 al 90% en funció de qui sigui el receptor i, a diferència de les dues vacunes anteriors, es pot conservar amb la temperatura d'un refrigerador convencional, el que facilita el seu emmagatzematge. S'injecta al braç.





CureVac: La UE ha acordat amb aquesta farmacèutica alemanya la compra de 405 milions de dosis de la seva vacuna. Actualment es troba en fase III i s'espera que estigui a punt al llarg de 2021. Espanya és un dels països escollits per realitzar l'últim assaig per aprovar la vacuna. Com les anteriors, s'administra en dues dosis amb un interval de 28 dies. A més, es pot emmagatzemar en un refrigerador convencional.





J & J i Janssen: La UE ha acordat la compra de 400 milions de dosis d'aquesta vacuna. A diferència de les anteriors, només necessita d'una dosi per generar immunitat. Segons va anunciar la companyia recentment, la vacuna va generar immunitat en el 90% dels pacients amb una sola dosi. S'espera que els dos laboratoris anunciïn el resultat del seu assaig en fase III a finals d'aquest gener passat. Si es confirma la seva eficàcia, sol·licitessin la seva aprovació a l'Administració de Medicaments i Aliment nord-americà (FDA) i després, a la UE. Tampoc necessita congelació per a la seva conservació.





Sanofi: La UE ha acordat amb aquest laboratori la compra de 300 milions de vacunes i no obstant això, encara no podrà accedir-hi. Al desembre la companyia va confirmar que havia de retardar el llançament de la seva vacuna perquè havia obtingut una baixa resposta immunitària en pacients majors de 50 anys. Al febrer s'iniciarà de nou un assaig per veure si s'ha aconseguit millorar l'eficàcia de la vacuna, que no estarà a punt fins, mínim, finals de 2021.





FUTURS ACORDS





- Novavax: El 17 de desembre de 2020, la Comissió va finalitzar converses exploratòries amb l'empresa farmacèutica Novavax amb vista a adquirir la seva possible vacuna contra la COVID-19. La vacuna de Novavax, un producte de subunitat proteica, ja es troba en la fase III dels assajos clínics. El contracte previst oferiria la possibilitat que tots els Estats membres de la UE compressin inicialment 100 milions de dosis, amb la possibilitat d'adquirir posteriorment fins a 100 milions de dosis més.





Valneva - El 12 de gener de 2021, la Comissió va acordar amb l'empresa farmacèutica Valneva l'adquisició de la seva possible vacuna contra la Covid-19. El contracte previst amb Valneva ofereix la possibilitat que tots els Estats membres de la UE compressin 30 milions de dosis, i poguessin adquirir fins a 30 milions de dosis addicionals.





Segons la Comissió, ha decidit recolzar aquestes vacunes "basant-se en sòlides avaluacions científiques, en les tecnologies utilitzades, a l'experiència de les empreses en el desenvolupament de vacunes i en les seves capacitats de producció per proveir a tots els estats membres de la UE", argumenten a la seva pàgina web.