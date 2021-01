Mor el compositor avantguardista Josep Maria Mestres Quadreny als 91 anys

El compositor avantguardista Josep Maria Mestres Quadreny, un dels renovadors i divulgadors de la música contemporània a Catalunya, ha mort als 91 anys.

















El tinent d'alcalde de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Joan Subirats, ha assegurat en un tuit: "Lamentablement ha mort Josep Maria Mestres Quadreny. Una gran trajectòria de composició i renovació del llenguatge musical, sempre obert a col·laborar amb altres artistes i creadors. el trobarem a faltar ".









Nascut a Manresa (Barcelona) el 1929, va tenir afinitat creativa i amistat amb artistes com Joan Brossa, Joan Miró, Pere Portabella, Carles Santos i Moisès Villèlia, cristal·litzant en obres col·lectives.





La primera composició que va estrenar en públic va ser en la IV Trobada Internacional de les Joventuts Musicals de Bayreuth (Alemanya) el 1953, va publicar llibres amb Brossa i Perejaume, i va compondre per a cineastes.





La seva música es va caracteritzar per una renovació constant de la sonoritat i per la incorporació de noves tècniques, ja sigui en la composició o en la instrumentació; abastar diversos àmbits, des de la partitura convencional fins a la partitura gràfica, i va ser un dels pioners a Espanya en l'ús de la informàtica per generar composicions.