La Policia de Terrassa desmantella una plantació de marihuana al barri de les Arenes

La Policia Municipal de Terrassa va desmantellar divendres, al llarg del matí, una plantació de marihuana que es trobava en un domicili del barri de les Arenes, que va ser localitzada arran d’una investigació motivada per les afectacions de subministrament elèctric patides al barri.













Quan els agents van accedir a l’immoble, un cop rebuda l’autorització judicial, van trobar 38 plantes i 146 esqueixos de marihuana, a més de 690 euro en metàl·lic i 19 pots de marihuana preparada per a la venta. Hi ha tres persones investigades per un delicte de salut pública i defraudació de fluid elèctric.