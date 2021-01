Registrades 106 actes de sanció per incompliments a l'Hospitalet només durant el cap de setmana

La Policia Local i els Mossos d'Esquadra han aixecat durant aquest cap de setmana 106 actes de sanció per diferents incompliments de les restriccions del Covid-19 a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), segons han informat en un comunicat.









Han denunciat un total de 94 persones: 46 per incompliment del toc de queda; 19 per consum d'alcohol a la via pública; 18 per no portar la mascareta; vuit per sorolls procedents de domicilis, i tres per diferents causes.





També han denunciat a 12 locals: sis per no respectar l'horari establert, un per incomplir l'aforament i cinc per infringir altres mesures.





Els Mossos també han establert 24 punts de control del confinament municipal, amb un total de 169 vehicles identificats-cinc denúncies, i, en un dispositiu conjunt de control de la Policia Local i els Mossos realitzat el passat divendres als Blocs de la Florida, es van identificar 29 persones.





De dijous passat a aquest diumenge s'han atès 139 requeriments de serveis nocturns per molèsties de soroll: 114 en domicilis, 16 en espai públic i nou en establiments.