Naturgy produirà gas 100% renovable

Naturgy està ultimant la posada en marxa de la primera instal·lació per injectar gas 100% renovable procedent d'un dipòsit controlat de residus --conegut com Elena-- a la xarxa de distribució de gas, que es troba en el Parc de l'Alba, a Cerdanyola de Vallès (Barcelona).









Aquesta instal·lació suposa un "doble benefici", tal com ha subratllat el conseller delegat de Nedgia, la companyia de distribució de gas de Naturgy, Narcís de Carreras, aquest dilluns a la visita del lloc, ja que, d'una banda, aprofita els residus en un recurs energètic i, de l'altra, evita l'emissió a l'atmosfera de 2.500 tones de CO2 a l'any.





La companyia ha invertit 2,2 milions d'euros i produirà 12 gigawatts-hora anuals de biometà que s'injectarà a la xarxa, el que equival al consum anual de 3.200 llars, i "serà gas de quilòmetre zero", ha dit de Carreres, qui ha destacat que serà la primera vegada que es fa.





La companyia ha destacat que amb aquesta instal·lació dóna "un pas més en la seva aposta per la transició energètica i l'economia circular, al temps que se situa a l'avantguarda en innovació per poder desenvolupar aquest vector energètic", segons ha destacat en un comunicat.





Així mateix, ressalta que la xarxa de distribució de la companyia està preparada per poder distribuir gasos renovables gràcies a les inversions realitzades en els darrers anys i és "un vector clau per al compliment dels objectius de descarbonització".





Hi han estat presents en la visita institucional a les obres d'aquesta nova planta el conseller delegat de Nedgia; el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa; el director general d'Energia, Seguretat Industrial i seguretat minera, Manel Torrent; l'alcalde de Cerdanyola de Vallès, Carlos Cordón, i el director del Consorci Urbanístic de Centre Direccional de Cerdanyola de Vallès del Parc de l'Alba, Pere Solà.





El conseller delegat ha considerat que es tracta d'una "aposta molt gran" i que s'emmarca en la filosofia cap a la transició energètica i economia circular, juntament amb altres projectes en àmbits com l'agrícola, depuradores d'aigua i residus urbans, entre d'altres, i que ha calculat podria arribar al consum de 500.000 habitatges.





MULTIPLICAR EL MODEL

El conseller Ramon Tremosa ha afirmat durant la seva visita a les instal·lacions que "es pot veure multiplicat" aquest model per avançar cap a l'autosuficiència.





En aquest sentit, ha recordat que el gas "no té problemes de distribució" entre els clients quan es produeixen episodis severs de climatologia com sequeres, pluges i nevades, en referència a problemes de subministrament en els últims dies en diverses ciutats i pobles de Catalunya per la borrasca Filomena.





Aquesta iniciativa de Naturgy se suma a altres en les mateixa línia com el 'Methamorphosis', a Vila-sana (Lleida), i el que es troba a l'estació depuradora d'aigua de Bens (La Corunya), per produir biometà procedent d'aigües residuals amb finalitats de mobilitat i injecció a la xarxa.