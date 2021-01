Aquesta setmana Catalunya rebrà la meitat de vacunes per culpa d'una "incidència"

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, ha lamentat que Catalunya rebrà prop de 30.000 dosi de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus de les 60.000 previstes per a aquesta setmana, a causa d'una "incidència" logística.













Ho ha explicat aquest dilluns en roda de premsa al costat del conseller d'Interior, Miquel Sàmper, en què ha instat el Govern a fer "el que li correspon" per vacunar més i més ràpid davant l'increment dels indicadors epidemiològics.





En aquest sentit, la consellera ha concretat que es prioritzarà l'administració de la segona dosi de la vacuna a aquells usuaris de residències, treballadors de centres residencials i sanitaris que van rebre la primera injecció fa, com a mínim, 21 dies.





Catalunya ha vacunat un total de 144.801 persones des que va començar la campanya de vacunació el 27 de desembre i ha administrat la segona dosi a 145 persones fins aquest dilluns.





La consellera ha insistit en seguir amb el desplegament de l'estratègia de vacunació per la qual cosa ha demanat més vacunes i ha precisat que la setmana vinent arribaran 8.500 dosis de la vacuna de Moderna: "No són moltes".





RESIDÈNCIES

La consellera ha reivindicat que s'han vacunat "gairebé la totalitat" de les residències catalanes i només queden pendents aquells centres que tenien brots de Covid-19 actius a l'inici de la campanya de vacunació.





Així mateix, ha assegurat que la previsió de l'Executiu català és acabar amb la vacunació de les residències aquesta setmana, incloses aquelles taronges (amb algun positiu, però sectoritzat i aïllat) i vermelles (centres amb positius i alt risc de contagi).





PRESSIÓ ASSISTENCIAL

Vergés ha alertat nivells epidemiològics "molt alts i preocupants" derivats de la pandèmia malgrat registrar una desacceleració de l'increment dels indicadors, sobretot a nivell de pressió assistencial.





En aquest sentit, el coordinador de la Unitat de Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, ha advertit que la pressió assistencial als centres sanitaris "és important" i que seguirà creixent el nombre d'ingressos en les pròximes setmanes.





Mendioroz ha argumentat que se superarà el pic d'ingressos en les unitats de cures intensives (UCI) que es va registrar en la segona onada perquè quan la pandèmia va tornar a créixer encara no s'havien reduït les hospitalitzacions en llits de crítics.





PREOCUPACIÓ

Sobre la situació epidemiològica a Catalunya, Mendioroz ha dit que els preocupa l'increment dels indicadors de la regió sanitària de les Terres de l'Ebre (Tarragona) i "especialment" de les localitats de l'Hospitalet de Llobregat, Castelldefels i Cornellà de Llobregat (Barcelona).





Ha lamentat que en aquestes localitats hi ha "molta gent" que no pot realitzar aïllaments de forma correcta a causa de la vulnerabilitat social i a condicions que al seu judici no són òptimes per a quedar-se a casa.





INTERIOR

Sàmper ha reconegut dificultats per atendre a tota la població: "Tenim pocs Mossos d'Esquadra per als que hauríem de tenir, ha crescut molt la població i hem tingut moltes tensions per poder arribar a tot arreu".





Ha defensat que "Mossos és un servei essencial, i Mossos i policies locals són prioritaris per a la seguretat de país, i caldria que es vacunessin el més aviat possible per garantir la seguretat de la ciutadania", i ha afegit que actualment hi ha 480 Mossos d' 'Esquadra confinats, un 3% de la plantilla.